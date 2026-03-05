Partidazos: Alianza Lima recibe a Melgar y Universitario visita Andahuaylas por la fecha 6 del Torneo Apertura.

El Torneo Apertura entra en una etapa clave y desde mañana y durante el fin de semana L1MAX, el canal oficial de la Liga 1, llevará en vivo a los hinchas una nueva jornada del campeonato. La Fecha 6 de la Liga 1 Te Apuesto promete partidos intensos, con duelos en plazas exigentes, clásicos regionales y equipos grandes buscando consolidarse en la tabla.
- Viernes 6 de marzo - 3:30 p.m: La jornada se abre con el duelo entre Atlético Grau y FC Cajamarca, partido que dará inicio a un fin de semana cargado de fútbol en el Torneo Apertura.
- Sábado 7 de marzo - 3:30 p.m:Sporting Cristal recibe a Alianza Atlético de Sullana en donde los celestes buscarán volver al triunfo en casa. Más tarde, 7:00 p.m. se jugará una nueva edición del clásico cusqueño: Cusco FC vs. Deportivo Garcilaso, un duelo que promete intensidad de altura.
- Domingo 8 de marzo - 3:30 p.m: Universitario visitará a Los Chankas en Andahuaylas, un escenario siempre complicado donde los cremas intentarán sumar para seguir, a la espera de un tropiezo del compadre.
- Lunes 9 de marzo: la fecha cerrará con dos encuentros: primero, Cienciano enfrentará a Sport Boys a las 5:30 p.m; y luego 8:30 p.m. Alianza Lima recibirá a Melgar en Matute, en uno de los partidos más atractivos de la jornada.
¿Cómo disfrutar de L1MAX?
El interés de los hinchas por el torneo sigue creciendo, algo que se ve reflejado semana a semana en los ratings y ya en las primeras cinco fechas, 2,5 millones de personas han seguido el Torneo Apertura en L1MAX. Recientemente, la transmisión en vivo en L1MAX del clásico entre Sporting Cristal vs. Universitario fue lo más visto de toda la TV paga en su bloque horario.
Todos los partidos y todos los equipos de la fecha 6 del Torneo Apertura 2026 se podrán disfrutar en vivo y exclusivamente por L1MAX, disponible en todos los cableoperadores y también en L1MAX.com.