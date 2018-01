Patricio Álvarez explicó su fichaje: "Me he enfrentado varias veces a Cristal y me desenvolví muy bien"

Patricio Álvarez es uno de los flamantes fichajes de Sporting Cristal para 2018. A pesar de solo jugar nueve encuentros con Melgar la temporada pasada, el portero peruano despertó interés en uno de los 'grandes' del fútbol peruano.

"Me he enfrentado varias veces con Cristal y creo que me desenvolví muy bien. Imagino que es ahí que se fijan en mí", dijo en conferencia prensa.



► Sporting Cristal: Mario Salas y el dolor de cabeza por traer el último refuerzo

Luego, Patricio Álvarez explicó que la pretemporada de Sporting Cristal va por buen camino: "El recibimiento fue muy bueno, tanto de los jugadores como de la institución. Siento que me he acoplado bien al grupo. Igual esto es un proceso".



"Me encuentro al cien por ciento. Como todo el equipo, estoy muy ilusionado con lo que nos hemos propuesto para este año, que es ser campeones del torneo local y hacer la mejor campaña posible en la Sudamericana", agregó.

El arquero de 23 años destacó el trabajo del técnico Mario Salas en Sporting Cristal: "Hay mucho dialogo entre el comando técnico y los jugadores. Eso imagino que será frecuente durante todo el año. El profe siempre es muy claro con las indicaciones que da".

► ¿El nuevo goleador?: Emanuel Herrera está ‘intratable’ y marcó 7 goles en prácticas