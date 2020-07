Llegaron los goles. El delantero Patricio Rubio firmó por Alianza Lima y espera ser el artillero que esperan los íntimos. Nacido en Chile, es el primer futbolista de ese país que jugará por los blanquiazules, desde que lo hiciera Fernando Meneses en el primer semestre de 2012. Procedente del Everton de su país, el atacante ha jugado ocho partidos y anotó dos veces esta temporada.

Luego del trágico accidente en diciembre de 1987, el Colo Colo sureño se solidarizó con Alianza Lima y cedió de manera gratuita a cuatro de sus futbolistas, todos chilenos y cada uno en una posición: José Letelier (21 años, arquero), Parko Quiroz (defensa), Francisco Huerta (volante) y René Pinto (delantero). Juan Carreño López era el cuarto elegido, pero se negó a fichar, llegando Huerta.

Desde ahí, existe un fuerte lazo de hermandad entre ambos equipos. “Jorge Vergara (presidente de la Comisión de Fútbol del ‘Cacique') me llama para decirme que había caído el avión y que le parecía importante que Colo Colo se hiciera presente en la ayuda. Y ahí es donde surge la idea de mandar cuatro jugadores en forma totalmente gratuita para que reconformen el plantel. Algo inédito”, declaró, años después, Peter Dragicevic, entonces presidente del equipo sureño, a La Tercera.

“Me comunico con el presidente de Alianza Lima, Agustín Merino, y le cuento la decisión. Él estaba pendiente de las labores de rescate, pero también sorprendido y agradecido. Así fue cómo empezó todo esto. Una amistad que borró las fronteras entre Chile y Perú”, agregó Dragicevic, quien llevó las riendas de Colo Colo hasta 2002.

Parko Quiroz duró más tiempo en tienda íntima, pues jugó hasta 1991, incluso, luego pasó por algunos equipos fuera de Lima. Pero fue ‘Pancho’ Huerta quien se quedó más años viviendo en el Perú, pues se quedó 18 años e, incluso, se casó con la hija de Agustín Merino, Patricia, hoy su exesposa, y trabajó 12 en una funeraria.

Once de Alianza Lima con los refuerzos de Colo Colo. (Foto: Archivo Histórico El Comercio)

LA MODA NOVENTERA

Cinco años después, también en medio de una búsqueda de delanteros, Oswaldo Hurtado fichó por Alianza Lima. Se puso la camiseta blanquiazul en junio de 1992, pero al mes se fue del país tras el atentado terrorista de Miraflores. Su compañero de equipo, el argentino Alejandro Garía, también tomó la misma decisión.

“En Perú está muy difícil vivir. No podía quedarme en esas condiciones. Agarré el primer avión y me vine. Me podrán pagar toda la plata del mundo, pero la tranquilidad no tiene precio”, declaró ‘Arica’ en La Segunda de su país, ni bien pisó sueño sureño. “En Perú no se puede vivir en estos momentos. Hay cortes de agua y luz todos los días. Y los atentados terroristas arrecian. Por eso me vine”, llegó a decir.

Hurtado reveló que Juan Carlos Letelier, también chileno pero arquero de Sporting Cristal, quería volver a su país. Dos años después, en 1994, un golero del vecino país del sur llegó a Alianza Lima: Oscar Writh. El ’1′ tuvo una participación aceptable en La Victoria esa temporada, que fue la única que jugó. Ya veterano, y mundialista en 1982, se retiró del fútbol cuando salió de tienda íntima.

Ni bien Wirth se retiró del fútbol, fue incorporado como preparador de arqueros en la selección de Chile, que dirigía el español Xavier Azkagorta. En 1996, fue el ‘espía’ que envió la ‘Roja’ a Lima previo a un partido entre Perú y Colombia por Eliminatorias.

Figurita del chileno Oscar Wirth en el álbum oficial del Mundial de España 1982. (Foto: Panini)

EL NUEVO MILENIO

Alianza Lima salió campeón en 2006 sin ni un solo futbolista argentino - cosa rara en nuestro balompié -, pero con dos chilenos como figuras: Rodrigo Pérez y Fernando Martel. Seleccionados de su país, incluso jugaron juntos, se convirtieron en los extranjeros más queridos entre los hinchas, incluso hasta el día de hoy. Eso pese a que no volvieron a jugar por los íntimos luego de esa inolvidable campaña.

Por cosas de la vida, ambos también jugaron por Cobreloa, que enfrentó en tres ediciones seguidas de Alianza Lima por Copa Libertadores. Alguna vez, fueron verdugos o cometieron fuertes faltas ante los blanquiazules. Más allá de solo jugar un año, dejaron huella en Matute. Ya retirados hace casi una década, aún se les recuerda en la comunidad aliancista.

En verano de 2012, Alianza Lima sorprendió al presentar, casi de la nada, al experimentado volante Fernando Meneses. No fue inscrito en la Copa Libertadores, ya que desde su llegada hubo una serie de problemas con la Universidad Católica. Alianza Lima siempre agradeció al ‘Grupo Pegaso’ pos la llegada del chileno. Destacó con camiseta blanquiazul, pero apenas estuvo seis meses

El último partido de Alianza Lima con un futbolista chileno en la cancha se jugó el 24 de junio de 2012. Fernando Meneses ingresó por Joazhiño Arroé a los 67 minutos en el triunfo por 2-0 ante Real Garcilaso. Nunca más un compatriota suyo fichó por ese club, hasta Patricio Rubio en 2020.