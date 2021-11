El plantel de Universitario de Deportes sigue sufriendo de modificaciones de cara a la temporada 2022 y este viernes se confirmó que tendrán una baja en el arco: Patrick Zubczuk no seguirá en el plantel. El guardameta de 26 años se encargó de confirmar la noticia con una emotiva carta publicada en sus redes sociales.

Además, el portero aprovechó para compartir un video de cuando era bebé, en el cual aparece junto a su padre, Juan Carlos Zubczuk, quien tuvo un destacado paso bajo los tres postes de la ‘U’. Estas fueron las palabras que utilizó el ‘Rusito’ para despedirse:

“No encontré mejor forma que publicar este video para expresar lo que significa Universitario para mí. Hoy me toca dar un paso al costado después de 12 años en el club. Soy un agradecido con Dios y con la vida por haber nacido crema y por permitirme ser parte de esta institución tan maravillosa desde mis inicios. ¡Gracias Universitario! Me formaste, me enseñaste lo que significa la garra crema, me enseñaste a amar estos colores con la pasión que merecen. Quiero agradecer a todos los que fueron parte de mi crecimiento y de tantas vivencias, empezando por el tío ‘Pajita’ y ‘Zapatito’ que siempre estuvieron ahí para nosotros, que llevan el trabajo más duro y que son la esencia del club, a todos los trabajadores del club que conocí desde que llegué. A todos los compañeros con los que compartí menores, reserva y profesional, absolutamente todos me enseñaron algo en el proceso. Gracias a toda la hinchada por acogerme con tanto cariño, por hacerme vivir momentos maravillosos. Hasta pronto. Y dale ‘U’ por siempre escucharán”.

¿Cómo ha sido la carrera de Patrick Zubczuk?

Recordemos que Patrick Zubczuk debutó con la camiseta crema durante la temporada 2014, año en el cual solo acumuló un juego. En el 2016, pasó a ser considerado en el banquillo de suplentes, pero solo estuvo seis minutos en cancha y en el 2017 no tuvo participación activa. Recién en el 2018 empezó a ganar rodaje (20 presentaciones), pero volvió a ser marginado al año siguiente (tres cotejos), lo cual impidió su consolidación.

Para el 2020, el ‘Rusito’ se unió a las filas de la César Vallejo y tuvo 25 titularidades, mostrando buen rendimiento. Finalizada la campaña, volvió a Universitario con la intención de ganarse el puesto en el once inicial; sin embargo, no pudo obtener continuidad y solo sumó cinco apariciones a lo largo del curso 2021.