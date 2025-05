En la ciudad de Huanta, Sporting Cristal consiguió una victoria ante Ayacucho FC (4-1) para comenzar a escalar posiciones en el Torneo Apertura 2025. Los celestes no tuvieron problema en quedarse con los tres puntos, pero el apretado calendario obligó a Paulo Autuori a usar un equipo alterno. Esta situación no pasó desapercibida en sus impresiones sobre la contienda porque el estratega brasileño se pronunció y dejó un mensaje a la Liga 1, por la falta de consideración con lo que se viene para el club.

“El fútbol peruano es cuna de grandes jugadores, pero uno no puede jugar acá un día y el martes jugarnos una final en Copa Libertadores. Hay que cuidar a los futbolistas, es sencillo ponerle la responsabilidad a los jugadores, pero aquellos que están en una oficina, seguro no vienen a jugar acá”, mencionó en conferencia de prensa.

A su vez, el estratega agregó: “Agradezco a los dirigentes de Ayacucho FC y a la gente de Ayacucho FC, pero el tema es de la organización del torneo. Importante partido, importante victoria, pero ya ha pasado”.

En el diálogo, Autuori también dejó un mensaje para los directivos de la Liga 1 por el estado del campo de juego del Manuel Eloy Molina Robles en Huanta. Para el brasileño, no es posible que los profesionales realicen un partido del torneo local en este tipo de condiciones.

“Seis jugadores Sub-20. Me gustaría decir cómo esto es importante para el fútbol peruano. Hay que tener una mirada en el presente y otra hacia el futuro. La responsabilidad también es de los directivos. No es posible permitir que se juegue en estadio como este. Ahí voy a ser riguroso porque he intentado venir a contribuir. No es una crítica, es un hecho”, mencionó.

Por lo pronto, Paulo Autuori sumó su cuarto partido oficial con Sporting Cristal y, hasta ahora, conoce de derrotas. En el debut, empató ante Cerro Porteño (2-2) y el resto han sido victorias: ante Juan Pablo II (3-2), Bolívar (2-1) y Ayacucho FC (4-1). Su próximo duelo será ante Cerro Porteño en Lima.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de vencer por 4-1 a Ayacucho FC, Sporting Cristal volverá a tener actividad la próxima semana, cuando reciba a Cerro Porteño, por la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Dicho compromiso está programado para el martes 13 de mayo desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Nacional.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica y disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

