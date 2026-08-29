Cristian Paulucci terminó golpeado luego de la derrota de UTC por 4-2 ante Universitario de Deportes en Cajamarca. El cuadro local llegó a tener una ventaja de dos goles durante el primer tiempo, pero no pudo sostenerla y terminó viendo cómo el conjunto crema remontaba el marcador.

Tras el partido, el entrenador argentino hizo un análisis autocrítico y consideró que UTC todavía está lejos de contar con la fortaleza mental y física que tienen los equipos de mayor jerarquía.

“Nos falta la fortaleza mental y física que tienen estos equipos de jerarquía. Hay una diferencia en eso muy grande. Nosotros manejamos el partido. Hicimos un gol de otro planeta, después hicimos otro buen gol. Iban 35 minutos, no nos ocasionaban nada, pero estos equipos son así”, señaló.

Paulucci explicó que los errores puntuales terminaron siendo determinantes para que Universitario reaccionara. Incluso detalló que el cuerpo técnico había estudiado durante varios días las salidas ante el conjunto crema.

“Cuando vos te distraés, cuando vos no seguís corriendo, cuando vos no estás fuerte de la cabeza, te convierten de la manera que nos convirtieron, en un tiro libre con una falta que no la tendríamos que haber hecho porque no teníasporque salir jugando ahí ”, sostuvo.

El técnico de UTC reveló que sus jugadores habían trabajado una salida específica por el sector izquierdo, pero terminaron optando por otro camino.

“Nosotros nos pasamos días y horas y horas estudiando al rival y le habíamos salido montones de veces por el lado izquierdo con Huerto bajo, con Francesco. Dejamos de hacerlo y fuimos por el lado incorrecto. La perdimos y ocasionó un tiro libre”, explicó.

Para Paulucci, son precisamente esos detalles los que no pueden descuidarse ante un rival como Universitario.

“Cuando vos no estás en esos detalles, que nosotros le pasamos 500 videos, ya está”, afirmó.

Paulucci explicó el cambio de arquero

El entrenador también fue consultado por la salida de Barrios durante el primer tiempo, una decisión poco habitual en un partido de estas características.

Paulucci asumió que fue una decisión exclusivamente suya y destacó el rendimiento de Bettocchi.

“Lo hizo bien, decisión mía. Bettocchi demostró que está para atajar. Ya lo demostró en Alianza, lo demostró en Suliana”, manifestó.

Además, explicó que tenía dudas sobre la participación de algunos jugadores y que apostó por Luis Arce para intentar darle mayor peso ofensivo al equipo.

“Uno lo hizo excelente, que fue Luis Arce. Creo que no nos equivocamos, más allá que le tocó salir a un jugador a quien yo aprecio mucho”, indicó.

“La responsabilidad futbolística es netamente mía”, agregó el técnico de UTC.

Sin embargo, el momento más contundente de la conferencia llegó cuando Paulucci fue consultado sobre qué mensaje darle a la hinchada de Cajamarca y qué le queda a UTC para afrontar lo que resta del Torneo Clausura.

El técnico reconoció que comparte el dolor de los hinchas y aseguró que siente el peso de la situación.

“Yo tengo el mismo dolor que tienen ustedes. Hasta siento vergüenza a veces de venir a poner la cara, pero el responsable de todo esto soy yo”, expresó.

Paulucci recordó además las condiciones en las que llegó al club y aseguró que su planificación inicial contemplaba una renovación importante del plantel, algo que finalmente no pudo concretarse.

“Cuando yo decidí venir, lo voy a explicar de nuevo por si no estaban ustedes. Íbamos a armar un equipo casi completamente nuevo y eso no ocurrió”, manifestó.

El entrenador puso como ejemplo su anterior experiencia en Sport Boys, donde, según explicó, realizó una renovación profunda del plantel.

“Yo llegué el 2024, en octubre, a Boys. Terminó el campeonato y saqué a 23 jugadores del Boys. Averigüen. Y llevé a veinte y algo jugadores que hoy son el 70% de la plantilla del Boys”, comentó.

Paulucci mencionó entre esos futbolistas a Nico Da Campo, Nene Kekaurru, Lim Mora, Sebastián Miranda y Cristian Carvajal, quien actualmente milita en Alianza Lima.

Según el técnico, en UTC no pudo realizar un proceso similar debido a la situación institucional del club.

“Acá no pudimos hacer eso. Entonces nos inhibieron, nos sacaron 10 puntos. Yo vine a hacer una cosa y pasó otra en la dirigencia”, afirmó.

Finalmente, Paulucci aseguró que la situación dirigencial también termina afectando al plantel y al comando técnico, aunque dejó claro que asume la responsabilidad por lo ocurrido dentro de la cancha.

“Si del lado dirigencial no se pudo hacer nada, con una deuda de hace tres años, estamos pagando las consecuencias los jugadores y el cuerpo técnico. Pero vuelvo a aclarar, la responsabilidad futbolística es netamente mía”, sentenció.