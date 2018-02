Pedro Troglio: "Nos hacen un gol simple y no podemos darnos ese lujo"

La hinchada acompañó, pero eso no fue suficiente para que Universitario de Deportes evite la derrota ante UTC. Los cremas no jugaron nada bien en casa y el técnico Pedro Troglio lamentó los errores que cometieron en los primeros minutos.

El entrenador no quiso ponerle excusas al marcador, pero si destacó que el equipo se esforzó a pesar de tener que improvisar a jugadores en nuevas posiciones.

Universitario perdió ante UTC en el Monumental con gol de Jorge Bazán

"Mi intención desde que llegué era armar un buen plantel y pelear todo, pero hasta ahora no pude. Más bien se me fueron jugadores. Se tiene que improvisar a jugadores como a Barco de lateral derecho, pero no hay resignación, yo no me vengo a rascar, sino a trabajar", dijo el entrenador.

"La gente nos esta apoyando, pero si perdemos 4 partidos nos dejarán de apoyar. Mi autocrítica es que hoy jugamos mal, esto recién empieza, el campeonato es largo y tenemos que levantarnos. Nos hacen un gol simple, en los primeros minutos y no estamos para dar esa clase de licencias", culminó.

Universitario: Quintero filtró un pase impresionante y Chávez falló mano a mano

Universitario de Deportes no puede ganar hasta ahora en el Torneo de Verano, pero deberá alzar cabeza rápido si quiere seguir soñando con quedarse con el certamen. En la próxima jornada visitarán a San Martín en el Nacional.