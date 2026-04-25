Penal fallado por Hernán Barcos en FC Cajamarca (Video: L1MAX)
Penal fallado por Hernán Barcos en FC Cajamarca (Video: L1MAX)

se hunde en el fondo de la tabla. Esta vez perdió 2-1 ante y sigue en crisis deportiva de resultados. Luego de estar 2-0 abajo y quedarse con uno menos por expulsión de Hairo Timaná, tuvo la oportunidad de sacudirse de la sequía de goles y anotar de penal, tras una falta a Pablo Lavandeira. Sin embargo, el remate del ‘Pirata’ fue desviado por en una felina intervención. El delantero llegó incluso a felicitar al portero destacando su gran acción desde los doce pasos.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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