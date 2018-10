Perú y Chile no se darán tregua este viernes en el duelo amistoso FIFA que afrontarán con miras a su participación en la Copa América Brasil 2019. La Selección Peruana de Ricardo Gareca buscará vencer a ‘La Roja’ de Reinaldo Rueda, que aún no consolida a su equipo, tras el fracaso que significó su no clasificación al Mundial.

Con Reinaldo Rueda, Chile ha jugado seis partidos amistosos (ante Suecia, Dinamarca, Rumanía, Serbia, Polonia y Corea), de los cuales solo ganó en dos oportunidades (Suecia y Serbia). Pero ojo, ‘La Roja’ marcó siete tantos en su camino de preparación para la Copa América Brasil 2019. Aquí te mostramos sus fortalezas.

a) Chile aprovecha muy bien las pelotas paradas. Bajo esa fórmula, el defensa central, Guillermo Maripán, marcó dos goles de cabeza a lo largo de los partidos amistosos que disputó en la era Reinaldo Rueda. Su 193 cm es otras de las principales fortalezas que presenta ‘La Roja’ en la última línea.

b) Chile también es un equipo que prioriza la elaboración de fútbol por las bandas en los últimos 20 metros del campo, con laterales que siempre pasan al ataque. Una vez ejecutado este primer paso, el equipo de Reinaldo Rueda intenta acabar la jugada por medio sector, para vulnerar la defensa rival y llegar, de esta manera, al gol.

c) Chile aún mantiene esa esencia de fútbol ofensivo. De hecho, intentar controlar las acciones desde la posesión de balón, con Arturo Vidal como eje central entre la defensa y ataque.

d) En su afán de ser un equipo ofensivo, Chile pisa el área rival hasta con cuatro hombres. Generar volumen ofensivo parece ser otra de las obsesiones de Reinaldo Rueda.

Aquí el gol de cabeza a Polonia