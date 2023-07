¡Tuvo la victoria en sus pies! Una de las mejores jugadas del partido la hizo Piero Quispe: en el minuto 82 de juego, el mediocampista de Universitario de Deportes recuperó el balón, se sacó a varios rivales de encima, llegó hasta el área de Ángelo Campos y definió, pero el portero de Alianza Lima detuvo el remate. Si marcaba, era el triunfo de los dirigidos por Jorge Fossati en el estadio Alejandro Villanueva. Tras el pitazo final, el atacante, de 21 años, se mostró orgulloso del trabajo que hizo el cuadro crema (en el segundo tiempo) y también se refirió a la gran jugada individual que hizo.

“Sí, no definí bien”, comentó el que fue elegido como la figura del partido. “Mis compañeros me dicen que me apuré (en definir). Y nada, un golazo iba a ser, pero voy a seguir trabajando para volver al nivel”, añadió al respecto en la Liga 1 Max. Quispe es consciente de la habilidad que tiene.

Piero Quispe casi anota el gol del triunfo para Universitario. (Video: Liga 1 MAX)

Respecto al partido, Piero sostuvo que el equipo de Jorge Fossati mejoró en la segunda mitad y estuvo muy cerca de ganar el clásico del fútbol peruano. “Fue un partido bastante trabado. El primer tiempo tuvo bastantes faltas. El segundo tiempo hicimos lo que siempre intentamos: tener la pelota, buscar por afuera; si teníamos un poco más de paciencia creo que hacíamos el gol”, señaló.

El futbolista merengue también tuvo unas palabras para Christian Cueva, quien no deja de darle consejos cada vez que lo tiene enfrente. “(Christian) me dijo que siga así, que estoy en buen camino. Él sabe que todos los consejos que me da, los recibo de buena manera. Le agradezco por la amistad y por los consejos que me da”, apuntó el mediocampista.

Finalmente, Piero Quispe manifestó que se va “satisfecho” de Matute, pues siente que el equipo jugó bien y solo faltaron detalles para conseguir los tres puntos. “Hicimos un buen trabajo en el segundo tiempo. Estoy orgulloso de mis compañeros. El martes (ante Corinthians) hicimos un buen partido y hoy también en el segundo tiempo. Si hubiéramos tenido paciencia, hacíamos el gol”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario de Deportes?

Luego de igualar con Alianza Lima en el clásico nacional, Universitario de Deportes volverá a tener acción el próximo lunes 31 de julio, cuando enfrente a Carlos A. Mannucci por la fecha 6 del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. El partido está programado para jugarse desde las 8:30 p.m., en el estadio Monumental de Ate. Los cremas se ubican en la parte alta de la tabla, con 11 unidades.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.