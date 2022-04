No cabe duda que Piero Quispe es uno de los futbolistas más queridos por los hinchas de Universitario de Deportes. En los últimos días, el mediocampista nacional renovó su contrato con el elenco de Ate hasta el 2025, confirmando así su compromiso con la escuadra dirigida actualmente por Álvaro Gutiérrez. Ahora, el ‘36′ de los cremas fue entrevistado por el medio oficial del club, donde se refirió a su buen presente en la institución.

“Hace tres años estaba en la tribuna norte y ahora estar en la cancha es una alegría muy grande”, fueron las primeras palabras del futbolista para Universitario Play. Cabe resaltar que el volante es uno de los jugadores más importantes que tienen entre sus filas los ‘merengues’. Desde su debut, suma 18 compromisos, acumulando también dos goles y dos asistencia, una de ellas en esta temporada.

Asimismo, Piero también se refirió a lo difícil que fue llegar a su actual club. “Creo que el sacrificio fue desde que comencé. Me acuerdo cuando no tenía equipo y mi tío me llevó a la Academia de Héctor Chumpitaz. Menos mal me vio la ‘U’ y vine acá. Para venir desde mi casa es un tramo largo, tenía que levantarme desde las 4:30 de la mañana para tomar el bus”, aseveró.

Del mismo modo, el mediocampista agradeció a sus padres por todo el apoyo brindado en su carrera futbolística: “Siempre han estado en las buenas y en las malas. A veces no teníamos para los pasajes ni para los chimpunes. Desde que llegue acá tenía un sueño que es ser futbolista profesional y gracias a Dios se logró”.

En relación a la derrota y eliminación ante el Barcelona SC de Ecuador por la Fase 2 de la Copa Libertadores, el futbolista reveló que “merecían más”. “Me fui con cólera, con tristeza y por eso fueron las lágrimas. No solo lloré yo, lloramos casi todos. Pero así es el fútbol, solo a seguir trabajando para el otro año volver con fuerza”, dijo.

Por otro lado, Quispe aseguró toma con mucha humildad su buen presente en Universitario de Deportes. “Sé que todavía no he ganado y siempre con la humildad que me caracteriza. Quiero seguir así, mejorar cada día en cada entrenamiento y en cada partido dar lo mejor de mí”, mencionó.

Su admiración por Christian Cueva

En la parte final de la entrevista, Piero fue consultado sobre el jugador de la Selección Peruana con el que se identifica. Sin pensarlo dos veces, respondió con el nombre de Christian Cueva y afirmó lo siguiente: “Creo que tiene mis mismas características: el enganche, el pase filtrado, sus llevadas y sus pisadas”.

De igual manera, el volante reveló que se mantiene en comunicación con Edison Flores, del cual recibe consejos a menudo. “Él también me habló. Me dijo que siga así, con perfil bajo y con mucha humildad”, finalizó.





