Pirata FC vs. Sport Huancayo se medirán por el Torneo Clausura en Olmos

Pirata FC vs. Sport Huancayo juegan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE por la fecha 12 de la Liga 1 Torneo Clausura este sábado 28 de setiembre en el estadio Francisco Mendoza de Olmos y con transmisión de Gol Perú. No te pierdas el choque en el que los chiclayanos buscan sumar puntos para pelear la permanencia.

Sport Huancayo llega a este compromiso bastante golpeado tras la derrota ante Universitario de Deportes, en casa, la fecha anterior, que lo alejó del primer lugar de la tabla de posiciones. Un duelo clave en la lucha por el título del Clausura.

Y esta fecha le toca visitar Olmos, para enfrentar a Pirata FC, colero en la tabla de posiciones general, pero que tiene un gran aliciente: a pesar de la mala campaña que viene cumpliendo, el portero Paolo Izaguirre ha sido convocado a la selección peruana sub 23.

En los últimos cinco partidos que ha disputado Sport Huancayo en la Liga 1 ha ganado tres, empatado uno y perdido el último cotejo. Pirata FC, en tanto, no sabe de triunfos desde el 15 de julio cuando derrotó a Real Garcilaso. Desde ahí solo han pasado siete partidos.

En el choque de ida, el que se jugó en el Torneo Apertura y que es el único que han disputado hasta ahora, el triunfo fue para Sport Huancayo por 1-0 con gol de Carlos Neumann.

11:00 horas - México, Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

12:00 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile

13:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

17:00 horas - Reino Unido

18:00 horas - España, Italia, Francia, Alemania

Pirata FC vs. Sport Huancayo: posibles alineaciones

Pirata FC: P. Izaguirre, J. Valoyes, K. Rodríguez, R. Andia, G. Echeandia, J. Bustamante, C. Canales, E. Perleche, J. Aguirre, A. Cueto y L. Tejada.



Sport Huancayo: S. Libman, V. Balta, M. Corrales, L. Maldonado, C. Caraza, L. Villar, R. Salcedo, J. Bazán, V. Peña, M. Lliuya y C. Neumann.

Pirata FC vs. Sport Huancayo: Aquí se jugará el partido

