Sport Boys volvió a generar polémica en el inicio del segundo tiempo ante Alianza Lima. A los 46 minutos, Urruti cayó al césped tras la marca de Luis Advíncula y Renzo Garcés. El delantero, en su intento por incorporarse rápidamente, apoyó una de sus manos sobre el terreno de juego y tuvo contacto con el balón.
La acción continuó y Urruti consiguió recuperar la pelota, superar la marca y definir para enviar el balón al fondo de la red. El tanto significaba el 2-0 parcial para el conjunto rosado y desataba la celebración en el estadio.
Sin embargo, la jugada fue revisada por el VAR debido al contacto del balón con la mano del atacante. Tras la intervención del videoarbitraje, el árbitro decidió anular la anotación al considerar que existió una infracción previa en la acción.
De esta manera, Sport Boys se quedó sin el segundo gol en una de las jugadas más polémicas del encuentro ante Alianza Lima.