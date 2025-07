Universitario de Deportes venció 1-0 a Deportivo Garcilaso y es líder del Torneo Apertura 2025, a falta de una fecha por disputar. El cuadro crema ganó en la ciudad del Cusco con gol de Aldo Corzo; sin embargo, en esta acción surgió una polémica que causó molestia en los futbolistas del cuadro local, alegando una infracción en el área, por lo que debería de ser anulada la anotación. Para más detalles, Orlando Núñez habló sobre lo sucedido.

“No me gusta hablar del tema de los árbitros, pero en la jugada del gol, Aldo Corzo me dice yo empujo a alguien, y ¿Quién se cae? yo”, reveló en conversación con Jax Latin Media. El lateral izquierdo fue titular en el duelo y estuvo insertado en el área en el momento de la jugada del gol.

Además, se refirió a la posibilidad de una falta en el área de Universitario en el desarrollo del partido, haciendo énfasis que debió revisar en el VAR. “Vimos el penal a Aldair Salazar y es penal. Si voy más profundo en este tema, me suspenden 20 fechas”, aseguró el futbolista de 25 años.

Gol de Aldo Corzo para el 1-0 de Universitario vs. Garcilaso | Video: L1 Max

A pesar de la molestia por las situaciones polémicas, Núñez también reconoció la labor de Universitario de Deportes en el estadio Inca Garcilaso de la Vega; sin embargo, también se refirió a las ocasiones claras que falló Deportivo Garcilaso frente a la portería rival, defendida por Sebastián Britos.

“La ‘U’ siempre es un rival difícil, perdonamos 4 ocasiones claras y esto tienen estos equipos de jerarquía, que a la primera te anotan”, reconoció. Por lo pronto, el cuadro cuzqueño culminó su paso por el Torneo Apertura debido a que tendrás que descansar en la última jornada que se desarrollará la próxima semana.

La palabra de Aldair Salazar

El defensa de Deportivo Garcilaso también relató la situación polémica: “Siento que me toca en la espalda, justo cuando estoy saltando y creo que podía llegar a la pelota, me desestabiliza y me caigo. Creo que podía revisarlo como revisó muchas cosas. Pero bueno, ya lo revisaron y no hay nada, eso es lo que me dijo”.

Además, agregó: “Al final del partido se lo dije denuevo que me parecía penal y me volvió a decir que no, que ya lo habían revisado y que no era. Estaba muy seguro, así que sabíamos que iba a ser un partido complicado en todo aspecto”.

Para el Torneo Clausura, los dirigidos por Guillermo Duró contarán con algunas bajas: sumado a la partida de Aldair Rodríguez a la segunda división de Brasil, se confirmó que Adrián Ugarriza jugará en la Primera División de Israel. Por otro lado, Pablo Erustes recibió ofertas, por lo que podría haber novedades en los próximos días.

