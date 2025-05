No cabe duda que los últimos años en Sporting Cristal han contado con decisiones inesperadas. Este 2025, los resultados no van de la mano con los objetivos trazados y el Torneo Apertura de la Liga 1 parece esquivo, sumado también a la clasificación de la Copa Libertadores. Además, el equipo no participa de la Liga 3 (torneo dirigido a la reserva del club) porque en 2024 realizaron una mala campaña. En ese sentido, viene al recuerdo la etapa del 2023 cuando Jorge Cazulo dirigió a los jóvenes y fue campeón del Torneo de Reservas; sin embargo, poco después se confirmó su salida. La decisión no tuvo mayores explicaciones pero, dos años después, se conoció una razón. Elías Acevedo -quien fue el preparador de arqueros- reveló uno de los ‘detonantes’ para la marcha del ‘Piki’.

“Se va por un desentendimiento por falta de información. Jorge terminaba en junio y se va en diciembre, él acelera su proceso de salida. No hubo un entendimiento con los dirigentes con la información de los chicos del primer equipo que bajaban”, mencionó el ex preparador de arqueros del club rimense, en entrevista con el programa ‘Los Sapazos de Puchungo’.

Siguiendo con la conversación, Elías mencionó uno de los factores claves para la decisión: “Había un chico que estaba en el Boys y ahora es centrodelantero”. La respuesta del conductor fue inmediata, mencionando el nombre de Diego Otoya. Acto seguido, Acevedo confirmó que sí fue por este jugador.

Para nadie es un secreto que la participación de Jorge Cazulo en el Torneo de Reservas 2023 significó su mayor logro como DT, luego de definir su retiro del fútbol. Sin embargo, su buena actuación lo llevó a ser campeón con un equipo dominante en la categoría, que logró imponerse en la final frente a Universitario de Deportes.

El ‘Piki’ se consagró en 2012, 2014, 2016, 2018 y 2020 como futbolista profesional en la institución celeste y luego decidió retirarse. Sin embargo, continuó su proceso como DT con los jóvenes. Desde el club, apuntaron que su marcha se dio por motivos personales y proyecciones para seguir desarrollándose, pero esto parece no ser completamente cierto.

Con la palabra de Elías Acevedo se abre también una nueva interrogante sobre la relación de Jorge Cazulo con los actuales directivos del club. Su nombre volvió a rondar a mediados del 2024 -tras la salida de Enderson Moreira- y Joel Raffo (presidente del club) reveló que estaba “considerado en la lista de opciones”, pero terminaron eligiendo a Guillermo Farré.

En el caso de Jorge Cazulo, en 2024 brindó también una entrevista a El Comercio donde aclaró que sí fue contactado, pero rechazó la propuesta. Además, contó que necesita un proyecto para poder tener su visto bueno: “Una visión clara de lo que quiere y el convencimiento pleno de que por mis características ,profesionales y humanas, yo puedo ser el indicado para acompañar y desarrollar esa visión”.

Sobre su sentimiento por el club, confesó que nada ha cambiado: “Cristal es una forma de ver la vida. Ningún jugador que haya pasado por el club queda indiferente a eso y los que han tenido la suerte de formarse ahí han dicho siempre cómo influyó la cultura de Cristal en su propia vida. Me siento orgulloso de mi paso por el club , agradecido por todo lo que me tocó vivir y por el cariño de la gente”.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de perder por 2-0 a manos de Universitario por la Liga 1 Te Apuesto, Sporting Cristal volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Palmeiras, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Dicho duelo está programado para el miércoles 28 de mayo desde las7:30 p.m. y se disputará en el Allianz Parque.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, demás de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

