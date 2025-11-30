Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Con algunas novedades: la posible alineación de Alianza Lima vs. Sporting Cristal
En el inicio de las semifinales del play-off por el cupo de Perú 2 a la Copa Libertadores 2026, los dirigidos por Néstor Gorosito buscarán una victoria que los acerque a la final, instancia donde espera Cusco FC.
Alianza Lima busca el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores. (Foto: Liga 1)
Guillermo Viscarra. (Foto: Getty Images)
Marco Huamán. (Foto: Liga 1)
Gianfranco Chávez llegó a Alianza Lima para el Torneo Clausura. (Foto: Alianza Lima)
Este martes, Alianza Lima marcará el inicio de una nueva llave de definición en la temporada. Con un agitado calendario a lo largo del 2025, no consiguieron la irregularidad esperada en Liga 1, dejando a Universitario como campeón nacional. A pesar de no contar con opciones de título, el formato determinó que todavía tenga partidos por disputar. Los blanquiazules buscarán el cupo de Perú 2 y tendrán que medirse primero ante Sporting Cristal en dos partidos de semifinales del play-off. De ganar, jugarán contra Cusco FC con la misma dinámica. Ante los celestes, Néstor Gorosito alista una alineación con novedades, teniendo en cuenta la expulsión de Carlos Zambrano. Además, las dudas de Kevin Quevedo, abren la posibilidad de otro nombre en ataque. Entérate cuál será el posible once del equipo ‘íntimo’.
Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.