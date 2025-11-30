Alianza Lima busca el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores. (Foto: Liga 1)
Alianza Lima busca el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores. (Foto: Liga 1)
  • Alianza Lima busca el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores. (Foto: Liga 1)
  • Guillermo Viscarra. (Foto: Getty Images)
    Guillermo Viscarra. (Foto: Getty Images)

  • Marco Huamán. (Foto: Liga 1)
    Marco Huamán. (Foto: Liga 1)

  • Gianfranco Chávez llegó a Alianza Lima para el Torneo Clausura. (Foto: Alianza Lima)
    Gianfranco Chávez llegó a Alianza Lima para el Torneo Clausura. (Foto: Alianza Lima)

  • Renzo Garcés. (Foto: Alianza Lima)
    Renzo Garcés. (Foto: Alianza Lima)

  • Miguel Trauco. (Foto: Getty Images)
    Miguel Trauco. (Foto: Getty Images)

  • Jesús Castillo. (Foto: Getty Images)
    Jesús Castillo. (Foto: Getty Images)

  • Fernando Gaibor. (Foto: Getty Images)
    Fernando Gaibor. (Foto: Getty Images)

  • Pablo Ceppelini. (Foto: Getty Images)
    Pablo Ceppelini. (Foto: Getty Images)

  • Alan Cantero. (Foto: Getty Images)
    Alan Cantero. (Foto: Getty Images)

  • Eryc Castillo. (Foto: Getty Images)
    Eryc Castillo. (Foto: Getty Images)

  • Paolo Guerrero. (Foto: Liga 1)
    Paolo Guerrero. (Foto: Liga 1)

Este martes, marcará el inicio de una nueva llave de definición en la temporada. Con un agitado calendario a lo largo del 2025, no consiguieron la irregularidad esperada en , dejando a Universitario como campeón nacional. A pesar de no contar con opciones de título, el formato determinó que todavía tenga partidos por disputar. Los blanquiazules buscarán el cupo de Perú 2 y tendrán que medirse primero ante en dos partidos de semifinales del play-off. De ganar, jugarán contra con la misma dinámica. Ante los celestes, alista una alineación con novedades, teniendo en cuenta la expulsión de Carlos Zambrano. Además, las dudas de Kevin Quevedo, abren la posibilidad de otro nombre en ataque. Entérate cuál será el posible once del equipo ‘íntimo’.

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

