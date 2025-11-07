La premiación de Universitario como tricampeón. (Video: GOLPERU)
El estadio Monumental volvió a ser escenario de una celebración de . El equipo crema se consagró como campeón nacional de la temporada 2025 en la y recibió el trofeo ante su hinchada. Tras el pitazo final del partido ante Deportivo Garcilaso, el plantel completo saltó al gramado para comenzar a saludar a cada tribuna, agradeciendo también la asistencia y aliento constante a lo largo del presente ciclo. Ya en la premiación, fue el encargado de alzar el trofeo de la temporada, mientras que llevaba también la presea del Torneo Apertura. En la foto final, se pudo ver los tres títulos consecutivos obtenidos desde el año 2023. Por lo pronto, a los dirigidos por Jorge Fossati solo les queda un partido por jugar y empezar a planificar el año 2026.

