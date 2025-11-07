Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
La fiesta de Universitario, el tricampeón: así fue la premiación en el estadio Monumental
La fiesta de Universitario, el tricampeón: así fue la premiación en el estadio Monumental
Culminado el partido ante Deportivo Garcilaso, Universitario de Deportes celebró ante su hinchada y recibió el trofeo, tras coronarse como tricampeón nacional. Aldo Corzo fue el encargado de alzar la presea.
La premiación de Universitario como tricampeón. (Video: GOLPERU)
El estadio Monumental volvió a ser escenario de una celebración de Universitario de Deportes. El equipo crema se consagró como campeón nacional de la temporada 2025 en la Liga 1 y recibió el trofeo ante su hinchada. Tras el pitazo final del partido ante Deportivo Garcilaso, el plantel completo saltó al gramado para comenzar a saludar a cada tribuna, agradeciendo también la asistencia y aliento constante a lo largo del presente ciclo. Ya en la premiación, Aldo Corzo fue el encargado de alzar el trofeo de la temporada, mientras que Andy Polo llevaba también la presea del Torneo Apertura. En la foto final, se pudo ver los tres títulos consecutivos obtenidos desde el año 2023. Por lo pronto, a los dirigidos por Jorge Fossati solo les queda un partido por jugar y empezar a planificar el año 2026.
Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.