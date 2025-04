Raúl Ruidíaz, flamante contratación de Atlético Grau, llegó a Piura y posó con la camiseta de su nuevo equipo. El delantero peruano se sumará en las próximas horas a los entrenamientos del ‘Patrimonio’ y se reencontrará con el técnico Ángel Comizzo, quien lo dirigió durante dos temporadas en Universitario de Deportes (2013, con título nacional, y 2014). La ‘Pulga’ espera ponerse a punto rápidamente y debutar cuánto antes en el Torneo Apertura de la Liga 1 2025.

“Tengo varios compañeros conocidos, como Patricio Álvarez, Guarderas, Vilca y algunos más. Es lindo cuando el entrenador, el presidente y el gerente deportivo te llaman para decirte que te quieren en el equipo. Me siento muy feliz por eso y ya quiero estar allá para entrenar con ellos”, comentó Raúl Ruidíaz antes de viajar con destino a Piura.

Ruidíaz confirmó, además, que estuvo muy cerca de llegar a Ayacucho FC. “Estaba prácticamente todo arreglado, pero en las últimas horas cambiaron algunos términos y no me pareció correcto. Igual, agradezco a la gente de Ayacucho, conversamos muchas semanas, pero no se pudo cerrar”, explicó.

Otro detalle importante es que la ‘Pulga’ enfrentará a Universitario de Deportes, equipo del cual es hincha, y también a los otros equipos grandes del país. “Alianza, Melgar, Cristal y Universitario están muy fuertes. Todos los equipos se han preparado bien, pero nosotros también lo haremos”, agregó.

Por otro lado, si bien su contrato tendría una cláusula de salida al extranjero, la ‘Pulga’ aclaró que su futuro está en el Perú. “No, ya no. Tengo 34 años, me siento joven aún, pero salir al extranjero no es mi prioridad. He pasado muchos años fuera y ahora quiero disfrutar del fútbol en mi país. Se dio esta oportunidad y la aproveché. Estoy muy feliz con la decisión que tomé”.

¡El calor de Piura te da la Bienvenida! ☀️⚽️



Nuestro gerente deportivo, Andrés Rios junto a Raúl Ruidíaz, y la camiseta más linda 🤩



¡Vamos Grau! ❤️💛#PatrimonioDePiura pic.twitter.com/YdRCoj2qtk — Club Atlético Grau - Oficial (@Grau_Oficial) April 4, 2025

¿Cuándo podría debutar Ruidíaz con Grau?

Raúl Ruidíaz comenzará a entrenar con Atlético Grau de Piura con el objetivo de ponerse a punto física y futbolísticamente para debutar de la mejor manera posible con su nuevo equipo. El próximo partido del ‘Albo’ será este sábado 5 de abril en Piura, cuando reciba a Cienciano del Cusco. La ‘Pulga’ estará en la tribuna viendo a su nuevo equipo.

El próximo martes 8 de abril, el ‘Patrimonio’ jugará su segundo partido por la fase de grupo de la Copa Sudamericana en Porto Alegre ante Gremio de Brasil. Ruidíaz no está inscrito para disputar el torneo, y recién podrá hacerlo en caso su equipo avance a la siguiente ronda.

Por ello, lo más probable es que la ‘Pulga’ esté listo para la reanudación de la Liga 1 2025, cuando Atlético Grau visite a Alianza Universidad en Huánuco el jueves 17 de abril, por la fecha 9 del Torneo Apertura.

TE PUEDE INTERESAR