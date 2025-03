El futuro de Raúl Ruidíaz está definido. Según informó América TV, el delantero peruano llegó a un acuerdo para defender la camiseta de Ayacucho FC por dos temporadas y disputar la Liga 1 con los ‘Zorros’, donde también juega su hermano Yamir. La ‘Pulga’ volverá al fútbol peruano después de nueve años, cuando dejó Universitario de Deportes en 2016 para fichar por Monarcas Morelia.

Luego de tantas idas y vueltas, con un frustrado retorno a la ‘U’ de por medio, Ruidíaz continuará su carrera en nuestro campeonato. La ‘Pulga’ había quedado como jugador libre luego de que no renovará su contrato con Seattle Sounders, su anterior equipo y donde dejó una huella importante mientras estuvo allí.

Pero la vida y el fútbol continúan. Si bien en un inicio su interés era mantenerse en el exterior, nunca descartó a la Liga 1 como opción. De hecho, el primer acercamiento lo dio Universitario a mediados del año pasado, cuando sondeó a Ruidíaz en un intento por repatriarlo como fichaje estrella de su Centenario; pero no sucedió.

Las pretensiones del jugador eran altas, la comunicación se enfrió y luego ya no hubo marcha atrás. Es más, recientemente, Jean Ferrari, administrador de la ‘U’, fue enfático en señalar que no hay ninguna posibilidad de fichar a Ruidíaz. “Tenemos el plantel cerrado. Más adelante no lo sabemos. Esto es fútbol. Nunca se cierran las puertas al 100 %”, expresó.

Manuel Barreto, director deportivo crema, también dejó sentada su posición sobre este tema. “Son especulaciones, es un tema que viene ya de mucho tiempo y que lo mejor es, por respeto a todas las partes, no seguir ahondado. Nosotros estamos totalmente enfocados a lo que se viene”, sostuvo en diálogo con GOLPERU.

Si bien Ruidíaz también fue vinculado con Alianza Lima y Sporting Cristal, finalmente Ayacucho FC será su próximo destino. La ‘Pulga’, de 34 años, llega con un gran cartel encima: registra más de 190 goles a nivel de clubes y ha hecho gran parte de su carrera en el extranjero. En el Perú, el atacante jugó en Universitario y Melgar. Ahora, escribirá su propia historia en el cuadro ayacuchano, donde compartirá equipo con su hermano Yamir.

Raúl Ruidíaz ironizó sobre su frustrada llegada a Universitario: “En la ‘U’ están acostumbrados a no llamarme” | Foto: @raulruidiazm

¿Cuándo volverá a jugar Ayacucho FC?

Luego del receso por las Eliminatorias, Ayacucho FC volverá a tener actividad el jueves 27 de marzo ante Melgar, en un partido que será clave para los ‘Zorros’ en su intento por revertir su situación en el Torneo Apertura. Dicho compromiso se disputará desde las 3:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Municipal Manuel Eloy Molina Robles de Huanta.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.





