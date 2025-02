Fin de la novela. Pese a que en los últimos días su nombre estuvo relacionado con Sport Boys, el administrador rosado Adrián Alcócer confesó que Raúl Ruidíaz no será rosado. “Raul Ruidiaz no llegará a Sport Boys. Hay factores en lo deportivo y económico que no cuadran. Estamos tranquilos con lo que tenemos. No vamos a sobre endeudarnos. La caja rosada es una propuesta que se analizará en su debido momento como cualquier otra”, le dijo al periodista Ernesto Macedo de L1 Max.

