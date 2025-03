Raúl Ruidíaz fue y sigue siendo una opción en Sport Boys. Su nombre sigue sonando en el Callao, por más que dicha opción sea complicada, según las propias palabras de Adrián Alcócer, administrador del cuadro rosado. “Nos acercaron a Raúl Ruidíaz, pero no se pudo concretar por temas económicos. No está descartado por completo, pero no queremos ver un tema así antes de un partido vital”, reconoció el dirigente en RPP. Lo cierto es que el equipo de Cristian Paulucci está enfocado en Universitario de Deportes, su rival de este domingo 9 de marzo en el estadio Nacional.

Para cerrar el tema de la ‘Pulga’, Alcócer aseguró que hay una opción de poder concretar este fichaje, que sería una ‘bomba’ en el mercado de pases de la Liga 1. “La única opción que Raúl Ruidíaz venga es que lo veo directamente el club, y ahora está bastante lejos por un tema económico. Sus pretensiones son las mismas”, aseguró.

Con respecto al partido ante Universitario de Deportes, comentó que “se han puesto a la venta 38 mil entradas, y estamos al 80% de la venta”. Y habló del estado de la cancha del Nacional. “La cancha (Nacional) está en un reacondicionamiento. Pero nos tenemos más opciones. Está un poco maltratada”, agregó.

A futuro, Sport Boys debe buscar un escenario donde juegue partidos de esta magnitud, ya que el Nacional no estará disponible. Alcócer es consciente de ello: “Estamos evaluando varias opciones (partidos del Boys después de las Eliminatorias). Tenemos Matute, Gallardo y el Monumental. En el Callao no se puede jugar porque se está trabajando en la iluminación. Hemos pedido que se haga por partes”.

Hay un tema económico que el administrador rosado quiere recuperar. “Solo en el partido con Ayacucho, hemos perdido 160 mil soles. Ahora, tenemos que alquilar estadios y es un gasto. Todos se nos hace más complicado. Boys está cumpliendo con sus obligaciones corrientes, pagando un plan de viabilidad. Hemos reducido la deuda en 9 millones de soles y esperamos que en 5 o 6 años no tengamos deudas”, finalizó.

Sport Boys registra dos triunfos, un empate y una derrota en el Torneo Apertura 2025. (Foto: Liga 1)

¿Cuándo se jugará el Sport Boys vs. Universitario?

Tras la jornada del pasado fin de semana, Universitario de Deportes y Sport Boys volverán a tener actividad en unos días, cuando se enfrenten por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho encuentro está programado para el domingo 9 de marzo desde las 3:00 p.m., para que se juegue en el Estadio Nacional.

En cuanto a la transmisión del partido, esta estará a cargo de GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR Gabriel Casimiro Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.