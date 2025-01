En ese momento, Raúl Ruidíaz es un futbolista en condición de libre y con su carta pase en la mano. Y si bien se le vinculó en los últimos años con un regreso a Universitario de Deportes para disputar la Liga 1, tal parece que ese deseo se va a seguir postergando. Sin embargo, la ‘Pulga’ cada vez que puede reafirma su hinchaje y cariño por el club donde hizo su debut. “Si tuviera que elegir un club para jugar sería la ‘U’, porque es algo que yo extraño, pero las veces que yo he sido contratado por un club es porque el entrenador me quiso, el administrador y hasta los jugadores. Uno tiene que sentirse querido”, declaró en Movistar Deportes.

En otra parte de la entrevista, Ruidíaz aseguró que tuvo contacto con algunos jugadores del plantel. “No veo fútbol, pero a la ‘U’ sí. Hablaba con mis hijos y se volvieron muy hinchas de la ‘U’. Converso con Gustavo Dulanto y en un momento lo hice con Rodrigo Ureña. Cuando campeonaron les mandé mensajes a varios felicitándolos”, agregó.

Con respecto a su futuro, la ‘Pulga’ fue claro en afirmar que todavía no define qué camiseta vestirá este año. “Estoy esperando y ver la mejor opción. No sé al 100% para qué país voy o si me quedo en el Perú. En esa espera estoy bien tranquilo, disfrutando de estar en Perú con la familia y también entrenando para mantenerme en forma”, reveló. Eso sí, el periodista Gustavo Peralta reveló en su cuenta de ‘X’ que “pronto va a cerrar con un club del extranjero”

Por último, con respecto al tema selección, el delantero fue categórico: “Disfruté cada momento, la pasé genial, jugué con jugadores top y fui parte de un momento hermoso para el país. La Selección es una página cerrada en mi vida”.

¿Ruidíaz pudo llegar al Benfica?

En 2012, luego de tres excelentes temporadas en Universitario de Deportes, Raúl Ruidíaz fue el centro de las noticias deportivas en el Perú. Su nombre era relacionado con el Benfica, uno de los equipos más grandes del fútbol portugués, tal como lo había adelantado Depor en su momento. Sin embargo, su fichaje nunca se concretó para lástima de la ‘Pulga’.

Aunque se había dado por hecho su llegada al cuadro luso, Ruidíaz nunca pudo concretar su sueño de ir al fútbol europeo. Y una década después, el ‘9′ reveló el verdadero motivo. “Mi papá viajó hasta Portugal”, comenzó contando en una entrevista con el programa Mano a Mano. “Eso fue en 2012, antes de ir a la ‘U’ de Chile. Mi papá viajó, ve el contrato y todo, pero yo no tenía mi carta pase porque hubo un tema de sueldos, (nos debían) ocho meses de sueldo (en Universitario) y los jugadores quedamos libres. Mi carta pase recién me la dieron el 30 de enero (2013)”, contó la ‘Pulga’.

Las palabras de Ruidíaz generaron sorpresa en los conductores y uno de ellos (el ahora exfutbolista Diego Penny) realizó una broma: “Lo vas a cobrar ahora, está dentro del paquete del plan de viabilidad”, a lo que Raúl respondió, entre risas, que “el plan es de 30 años”. “Sino me dejas un documento y yo lo cobro por ti”, replicó el exportero.

“Ahí se cae lo del Benfica. El 30 de enero yo viajo a Chile y firmo con la ‘U’ de Chile”, añadió el atacante que quedó libre del Seattle Sounders y se encuentra analizando las diferentes propuestas que tiene pensando en la actual temporada.

