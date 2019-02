Real Garcilaso despidió a Ortiz a una semana del inicio de la Liga 1, y el arquero denuncia maltrato

Fue uno de los porteros más regulares de la temporada pasada y arrancó como titular en el primer partido del año por Copa Libertadores que disputó Real Garcilaso. Pero la directiva cusqueña decidió negociar la salida de Christian Ortiz, a pesar de que el futbolista mantenía contrato vigente.

“Fue una decisión de la dirigencia y del comando técnico. Me dieron a entender que fue por gusto de CT. Pero me lo dicen en esta época del año [la otra semana inicia el campeonato]”, contó Christian Ortiz en Fox Sports Radio Perú.

“El problema comenzó cuando el técnico me saca del partido contra La Guaira, en el Cusco, por Copa Libertadores. Quise irme, porque no me convenía estar sentado. Yo quería competir. Y les molestó mis ganas de querer cosas grandes”, agregó el exportero de Real Garcilaso.

"SENTÍ LA PRESIÓN DE QUE QUERÍAN QUE ME VAYA"

#FOXSportsPeru | Christian Ortiz dejó Real Garcilaso y denunció maltrato de parte de la dirigencia.



Es preciso señalar que Real Garcilaso sumó a su plantilla a Daniel Ferreyra, a pesar de que el portero tenía prácticamente arreglado con Atlético Grau. El conjunto piurano mostró su molestia y afirmó que la directiva cusqueña ‘se metió entre los palos’.

“No me sentí cómodo, sentí presión de que yo salga. Imagino porque ficharon a un nuevo arquero. Puedes estar bien un día y luego no. Tienes que estar con la maleta en la puerta”, concluyó Christian Ortiz.

Ojo a un detalle, Christian Ortiz suena con fuerza en tienda celeste. El arquero podría regresar a Sporting Cristal , para luchar por el puesto con Patricio Álvarez.

Sporting Cristal continúa sumando refuerzos, luego de que Claudio Vivas fue oficializado como nuevo técnico celeste. Los cerveceros van por el bicampeonato.