HOY | Real Garcilaso vs. Sport Huancayo por la fecha 7 del Torneo Clausura | Liga 1 | EN VIVO

Real Garcilaso vs. Sport Huancayo | EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO | sigue el juego por la fecha 7 del Torneo Clausura de Liga 1, este lunes 16 de septiembre, desde las 3:00 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de Gol Perú y Perú Mágico. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Real Garcilaso y Sport Huancayo se verán las caras en el duelo que cerrará la presente jornada de la liga peruana, que además podría presentar cambios respecto al liderato. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Túpac Amaru de Sicuani.

Real Garcilaso tendrá su segunda presentación en Sicuani, nueva sede del elenco cusqueño tras la inhabilitación del Estadio Garcilaso de la Vega, debido a las malas condiciones del campo. En ese recinto, el cuadro celeste perdió 1-0 a manos de Alianza Universidad en su juego anterior.

Real Garcilaso vive una crisis de resultados, que se agravó con la eliminación en cuartos de final de la Copa Bicentenario en la llave frente a Cantolao. Pero ya es momento de voltear la página y empezar a recuperar terreno en la liga doméstica.

Real Garcilaso, que viene de empatar 2-2 en su visita a Binacional en Juliaca, es uno de los clubes con los peores números en lo que va de la competencia. Con apenas un triunfo, un empate y cuatro derrotas, los cusqueños marchan en el penúltimo casillero con 4 puntos.

La novedad en Real Garcilaso será la presencia de un nuevo comando técnico, que llegó de la mano de Javier Arce, nombrado recientemente como director deportivo del club. Dicho esto, será Carlos Escobedo el entrenador que se sentará en el banquillo, asistido por Jorge Arteaga.

Sport Huancayo, por su parte, vive un presente con un mejor panorama. El 'Rojo Matador' registra cuatro victorias, un empate y una caída, y mantiene un invicto de cinco partidos, que lo han llevado a la parte alta de la clasificación.

Motivado por su reciente triunfo a costa de UTC, Sport Huancayo tiene la chance de trepar a la cima, en caso se imponga a Real Garcilaso. El conjunto dirigido por Carlos Ramacciotti llegará a 16 unidades e igualará la marca de Universitario.

Real Garcilaso vs. Sport Huancayo: horarios del partido



México - 3:00 p.m.

Ecuador - 3:00 p.m.

Perú - 3:00 p.m.

Colombia - 3:00 p.m.

Venezuela: 4:00 p.m.

Bolivia - 4:00 p.m.

Paraguay - 4:00 p.m.

Argentina - 5:00 p.m.

Chile - 5:00 p.m

Uruguay - 5:00 p.m.

España - 10:00 p.m.

Real Garcilaso vs. Sport Huancayo: ¿dónde se ubica el estadio?

Real Garcilaso vs. Sport Huancayo: probables alineaciones



Real Garcilaso: D. Ferreyra; J. Arismendi, H. Benincasa, M. Quina, A. Cossio; J. Archimbaud, P. Míguez, D. Ísmodes, A. Ramúa, C. Souza; D. Carando

DT: Javier Arce



Sport Huancayo: S. Libman; C. Caraza, V. Balta, L. Maldonado, M. Corrales; L. Villar, R. Salcedo, J. Martínez, M. Lliuya, J. Bazán; C. Neumann

DT: Carlos Ramaciotti



Ángel Comizzo en conferencia de prensa. (Prensa 'U')

