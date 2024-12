Si bien Sport Huancayo no logró clasificar a un torneo internacional -ocupó el puesto 11 del acumulado, con 38 puntos-, desde el aspecto individual sí tuvo actuaciones que se observaron con lupa. Una de ellas, sin duda, fue la de Lucas Cano, el delantero argentino que marcó 16 goles a lo largo de la Liga 1 Te Apuesto 2024. A su vez, tuvo una regularidad más que importante en el terreno de juego: acumuló 2 430 minutos en 33 partidos. Eso generó que más de un club de nuestro país lo mire de cerca (está en condición de libre). Incluso, su nombre sonó en La Victoria, ya que en el 2014 y 2015 coincidió con Néstor Gorosito, nuevo DT de Alianza Lima, en Argentinos Juniors.

El delantero, de 29 años, habló con Depor sobre lo que fue su temporada en Sport Huancayo, el contacto que tuvo con los ‘compadres’ del fútbol peruano (ojo, también lo llamaron de México y Asia), de su etapa bajo el mando de Gorosito: “En Huancayo nos trataron muy bien y estábamos cómodos ahí. Sí, gracias a Dios me adapté muy bien a la altura, pero no es fácil jugar allí. Por suerte me adapté y pude jugar tranquilo”.

Con relación al llamado que recibió de La Victoria y Ate, esto fue lo que dijo: “Sé que mi representante estaba en conversaciones con Alianza y la ‘U’, más que eso no sabría decirte. Seguramente en estos días tendré más noticia”. “Sería un gran desafío en mi carrera (llegar a cualquiera de estos dos clubes) y sé que lo puedo hacer muy bien. Estoy con muchas ganas”.

A su vez se refirió al trabajo de Néstor Gorosito, quien será nuevo DT de los íntimos. Fue su estratega en Argentinos Juniors, en la temporada 2014 y 2015: “Es uno de los mejores técnicos que tuve en mi carrera; sin ninguna duda es un gran técnico. Tienen que confiar en el trabajo que hace porque tiene mucha experiencia en esto”.

Finalmente, dio detalles de sus principales características y que le permitieron ‘romperla’ en el ‘Rojo Matador’: “Sí, soy un jugador con las características de también jugar fuera del área. Soy un jugador potente, de buen uno contra uno, y rápido. Creo que este año fue uno de los mejores en mi carrera en cuanto a goles”.

¿Cuándo iniciará la Liga 1 2025?

El Comité de Competiciones, junto a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), están terminando de definir detalles importantes sobre el campeonato nacional en 2025. A falta de confirmación, se conoció que la posible fecha de inicio del Torneo Apertura es el jueves 23 de enero. El cuarto fin de semana de enero se jugaría la primera jornada del certamen. Recordemos que en anteriores ediciones llegó a arrancar en febrero o incluso en marzo.

Dentro de los motivos de las autoridades para iniciar el campeonato nacional en esa fecha está alinear el calendario de la Liga 1 con el resto de las competiciones en Sudamérica. Dos torneos importantes que se juegan todos los años son la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, y muchas veces los clubes peruanos llegaron con poco rodaje y fueron superados fácilmente. De esta forma, los equipos llegarán a los torneos internacionales en mejor forma.

Por otro lado, la Selección Peruana tendrá encuentros decisivos en 2025, por las últimas fechas de las Eliminatorias al Mundial 2026 y un calendario ordenado permitirá no interferir con las convocatorias de los jugadores que son parte de clubes nacionales.





