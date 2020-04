Reimond Manco agradeció los elogios que recibió de Jefferson Farfán durante su conversación con Paolo Guerrero, en vivo, por Instagram. La ‘Foquita’ dijo que el volante de Binacional ha sido uno de los jugadores más talentosos que vio en un campo de fútbol.

“A uno lo llena de felicidad, uno se siente orgullos que una persona con la trayectoria que tiene y lo buen jugador que es diga esas cosas de ti. Agradecido con él por sus palabras, todos sabemos que es un crack y una persona que difícilmente algún peruano pueda olvidar”, dijo Reimond Manco en una conversación con Jesús Arias.

“Yo siempre he dicho que para mí, Reimond ha sido uno de los jugadores más talentosos que yo he visto, de lo más talentoso que yo he visto en el Perú ha sido Reimond, era increíble”, señaló la ‘Foquita'. “Tenía una técnica increíble, por eso lo contrataron en el PSV”, añadió Jefferson Farfán

Reimond Manco señaló que le gustaría mucho jugar con Jefferson Farfán: “Con Jefferson en cualquier equipo me gustaría jugar, así sea en el IMI de Talara. Me gustaría pero que sea posible depende de las circunstancias, imagínate lo fácil que sería ponerle una pelota a él”.

El volante también afirmó que sería lindo tener en el mismo equipo a la ‘Foquita’ y a Paolo Guerrero. “Si juego con los dos cada uno hace cuatro goles. Tienen características distintas. Goleador es Paolo, Jefferson se asocia más pero hace goles también, ponerle pase a los dos sería excelente”, comentó.

El fútbol sin público

Reimond Manco también habló de la coyuntura que se vive en el país por el COVID-19. “La salud está antes que todo, no por un espectáculo vamos a correr riesgo nosotros y las personas que irían al estadio. Ahora hay que seguir todos los protocolos correspondientes. Hay que ver cómo se va a hacer, parece que será en una sola ciudad así no tendrían por qué estar exponiéndonos con los viajes”, respondió.

