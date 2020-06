Reimond Manco mostró su molestia con la directiva de Binacional por la deuda que mantiene con los jugadores y por haber aplicado la suspensión perfecta. El volante aseguró que el presidente del club no tiene la más mínima intensión de solucionar los problemas y llegar a un acuerdo con el plantel y que además no quería que este año se reinicie la Liga 1.

“No estamos en un club que no tenga dinero y que no pueda llegar a un acuerdo. Primero nos mandaron de vacaciones, luego nos mandaron a suspensión perfecta. Después, el presidente nos hace un corralito para decirnos que él quiere negociar y nosotros no. Cómo vas a negociar con alguien que te debe medio sueldo y te quiere desconocer una parte de tu sueldo desglosado. Nosotros estamos dispuestos a ayudar al club, pero primero paguen lo que nos debe", dijo el jugador en Radio Capital.

“El tipo en ningún momento ha querido negociar. Esa llamada que nos hizo no era para negociar. Era para que el Presidente nos explicara la situación del club y por qué nos había mandado a suspensión perfecta. Nos sorprendimos todos porque parecía que nos estaba grabando porque empezó diciendo ‘yo quiero negociar ustedes, no quieren negociar’", declaró.

Reimond Manco afirmó que lleva 14 años jugando al fútbol, lo que le ha permitido conocer a ese tipo de personas. “Yo tengo 14 años jugando al fútbol profesional y con personas así me encuentro casi todos los años. No me va a venir a mí a meterme el dedo a la boca. Por eso, le dije que nadie le está diciendo que no queremos negociar, acá todo el mundo le está diciendo que queremos ayudar al club. Pero no puedes negociar sobre una deuda”.

“El presidente nos dijo que no nos debe nada porque hace tres meses que no entrenamos, perdón le dije, acaso tu no conversas con tu comando técnico. Nosotros el único mes que no entrenamos fue el mes que nos mandó de vacaciones”, contó el volante.

Reimond Manco dijo que lo preocupante será que las autoridades acepten la suspensión perfecta. “Deben haber algunas cosas que se tienen que cumplir y que el Ministerio de Trabajo debe evaluar para que acepten aplicarla y yo tengo entendido que Binacional no aplica para una suspensión perfecta”, expresó.

El jugador afirmó que tuvo la impresión que el presidente de Binacional, Juan Carlos Aquino, no quería que la Liga 1 se reinicie este año. “No quiero afirmar nada, pero, por lo poco que hablé con el presidente, al parecer, él no quería jugar la segunda parte del año y que el campeonato se suspenda hasta el próximo año”.

