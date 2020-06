La Liga 1 recibió el visto bueno de las autoridades y se determinó que toda la competencia se reanude en Lima. El protocolo fue aprobado y de inmediato se pondrá en marcha para el reinicio de los entrenamientos y la competencia. El primer paso será la convocatoria a una reunión de clubes para establecer el sistema del campeonato y para que los jugadores inicien la preparación lo antes posible.

“El jueves se expondría el sistema de campeonato a los clubes, la decisión que se está tomando no es porque le agrade o guste a alguien en particular, en Lima hay infraestructura, capacidad hotelera, campos de entrenamiento, el personal está capacitado para poder seguir el desarrollo del campeonato profesional. Lo que se propondrá a los clubes es asegurar el desarrollo técnico y logístico a los clubes buscando lo mejor para ellos”, dijo Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, en Movistar Deportes.

La FPF determinó además que el torneo mantendrá el puntaje de las seis fechas ya jugadas y que habrá ascensos y descensos. “Puedo asegurar que ningún club se va a ver afectado ya que todo lo jugado tiene un valor. Ni Alianza Universidad ni otro equipo se sentirá mal ya que lo ganado en la cancha debe respetarse. Por otra parte, un torneo no tendría sentido si no hay descenso, por lo que aquí debe jugarse como está previsto”, comentó el titular de la FPF.

Se confirma Lima como única sede para el retorno de la @LigaFutProf . Se mantiene el puntaje de las seis fechas ya jugadas. Habrá ascensos y descensos. #adfp — ADFP (@ADFP_Peru) June 3, 2020

Todos los jugadores pasarán por pruebas moleculares antes del reinicio de los entrenamientos, también lo harán los involucrados en el desarrollo de los trabajos y la competencia. Los primeros en pasar las pruebas, esta mañana, serán los funcionarios de la FPF.

“Las propuestas presentadas por los clubes han sido vistas, pero también tenemos que respetar lo dicho por el Ministerio de Salud, no se eligió Lima porque alguien saque o no ventaja. Jugar en Lima es darle el marco de seguridad deportiva, sino de la salud a cada uno de los participantes. Los clubes deben entender que no pasa por decisiones de personas, sino de análisis de coyuntura y elegir el escenario que nos pueda llevar a tener un torneo con resultados positivos”, señaló Agustín Lozano. Se supo que Lima fue elegida por recomendación del Ministro de Salud, Víctor Zamora.

La FPF estima que en 15 días ya se pueda dar inicio a los entrenamientos se inicien entre dentro de los próximos 10 o 15 días y la competencia se retome dentro de 40 0 45 días como máximo.

Para el reinicio de los entrenamientos y la competencia deberán cumplirse los siguientes pasos:

Fase 0: Evaluación y Difusión de los protocolos para el retorno progresivo de actividades deportivas federadas

Fase 1: Acondicionamiento físico de manera individual

Fase 2: Entrenamiento técnico individual

Fase 3: Entrenamiento regular con restricciones

Fase 4: Competición regulada

VIDEO RECOMENDADO

El video de ‘Comando Sur’ contra el racismo

El video contra el racismo del Comando Sur. (Facebook)