Con fecha en mano y la motivación palpitando. Renato Solís se prepara lo mejor que puede desde su casa. Sabe que los espacios reducidos no ayudan a los arqueros, especialmente en los ejercicios de vuelo, pues como él dice “el piso no ayuda”. No obstante, no ha parado de ejercitarse, en la busca de ganarse una vez más la titularidad en Sporting Cristal.

El guardameta de 22 años sigue rigurosamente los ejercicios enviados para ejecutar en casa, más aún, luego de que se diera a conocer la fecha en la que -por fin- vuelve el fútbol peruano.

No ha sido una cuarentena sencilla, pero sus metas personales le han ayudado a encontrar la motivación que necesitaba para continuar mejorando. Es así que, desde la intimidad de su hogar, Renato nos cuenta cómo va su preparación de cara al reinicio de la Liga 1.

Renato Solís se prepara para volver a las prácticas en campo. (Foto: difusión)

¿Cómo van los entrenamientos desde casa al mando de Sebastián Salvatore?

Vamos muy bien. Creo que nos hemos mentalizado desde un principio que las prácticas no serían cómodas, como las que se realizan en campo. Se dio un giro muy rápido, pero se ha tomado de la mejor manera para llegar en óptimas condiciones al campeonato.

¿Te adaptaste bien al ZOOM?

Sí, me adapté bien. Los entrenamientos no son los mismos, pero hay que verle el lado positivo a todo.

¿Cómo va la comunicación con el profesor Roberto Mosquera?

Muy bien. El profe tiene buenas charlas, sabe cómo llegar al jugador y eso es muy importante, saber qué jugadores pueden rendir dar más en la cancha. No hubo muchas reuniones individuales y si las hay son cortas, es muy puntual al hablar.

¿Cómo ven su estilo de juego?

No hemos tenido tiempo para hablar de tácticas, pero ya hubo reuniones donde hemos conversado brevemente de ello. Ya sabemos lo que quiere el profe teóricamente, ahora falta la práctica.

¿Cómo te sientes ante el regreso del campeonato?

Lo tomo con calma. Es una buena noticia y, en realidad, ya todos queríamos regresar y eso es importante.

Renato Solís sumó minutos como arquero titular esta temporada. (Foto: GEC)

¿Mantienes comunicación con Manuel Barreto?

Tuve más comunicación con el profesor Barreto cuando estuvo dirigiendo, pero ahora ya no he tenido muchos diálogos con él, no como antes.

¿Has pensado en cambiar de aires, tenido en cuenta tu continuidad en el arco?

Estoy cómodo en Sporting Cristal. Siento que el ‘profe’ es muy justo y, por ello, el que va mejor durante la semana va al arco, mientras que la otra persona no debería sentirse mal, porque se debe pensar en lo mejor para el equipo.

¿Tienes proyectado volver a la Selección Peruana?

Estar en la Selección es el sueño de cualquier chico y me encantaría ir, pero primero hay que quemar etapas de a pocos y no desesperarse en el camino. No quiero apresurarme, estoy mentalizado en seguir jugando en Cristal y luego aspirar a la Selección mayor.

¿Por qué elegiste la posición de arquero?

Par ser arquero se necesita mucha responsabilidad y compromiso. Creo que yo tengo esas cualidades y por eso decidí jugar desde este lado del campo. Fue la mejor decisión que pude tomar.

¿Cuál es tu referente?

Desde chico veía las actuaciones de Víctor Valdés, exarquero de Barcelona, y por aquellos tiempos era un equipo letal. Me gustó mucho su valentía y su liderazgo, dentro y fuera del campo.

¿Cómo se ejercita un arquero en espacios reducidos?

Es muy difícil trabajar, no puedes tirarte como lo haces en el campo, el piso no ayuda (se ríe). Estoy practicando mi agarre, lanzando la pelota contra la pared para atraparla, también trabajo los saltos, fuerza en la parte superior, no se puede hacer mucho.

