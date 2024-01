Su ascendente desempeño se ve reflejado en el reciente reconocimiento otorgado por su propio club. A través de las votaciones mensuales organizadas por el Celta, los aficionados seleccionaron a Renato Tapia como el jugador más destacado del equipo en diciembre de 2023. Este premio consolida su excelente momento, respaldado por el hecho de haber disputado la totalidad de los minutos en los últimos seis encuentros del Celta.

En lo que va de la temporada 2023-2024 de LaLiga, el ‘Cabezón’ ha participado en 12 encuentros, iniciando en ocho ocasiones y manteniendo un promedio de más de una hora de juego por partido. Este dato es particularmente destacado para un jugador en su posición, considerando que suelen ser los que más esfuerzo físico realizan durante el juego. Hasta la fecha, ha estado presente en el 67% de los partidos del Celta, superando el 57% con el que finalizó la temporada anterior y los 53% de media por encuentro.

Celta de Vigo: seis partidos más recientes por LaLiga

Fecha Rival ¿Jugó Renato Tapia? ¿Cuánto tiempo sumó? 13-01-2024 Mallorca Si 90 03-01-2024 Betis Si 90 20-12-2023 Villareal Si 90 16-12-2023 Granada Si 90 11-12-2023 Rayo Vallecano Si 90 04-12-2023 Cádiz Si 90

En este contexto, Depor tuvo la oportunidad de dialogar con dos periodistas expertos en todos los aspectos relacionados con el universo del Celta de Vigo. Ambos comunicadores ofrecieron un análisis detallado sobre cómo el centrocampista de la Selección Peruana logró recuperar su posición en el once inicial del equipo celeste.

Renato Tapia: de la suplencia a la titularidad

Víctor López, de Radio Galega, destaca la relevancia del factor físico en el caso de Renato Tapia. Señala que en temporadas anteriores, el centrocampista no se encontraba en su mejor condición física debido a la frecuencia de partidos con la selección y al haber concluido una primera temporada con una considerable carga de minutos a sus espaldas.

“Tapia atravesó una etapa en la que no logró ser titular, y creo que esto se debió principalmente a su estado físico. Después de su destacado primer año, las siguientes temporadas se vieron afectadas por un desgaste considerable, especialmente debido a su elevada participación con la selección , acumulando muchos minutos. Esto resultó en lesiones y un rendimiento no óptimo, sobre todo en términos físicos. Es un futbolista que depende en gran medida de su condición física, y no ha tenido precisamente el descanso necesario, moviéndose con una carga considerable de partidos tanto con la selección como con su club”, afirmó.

Asimismo, López dejó claro que el futuro de Tapia estaría en tierras gallegas y que en el club están seguros de seguir contando con el peruano durante algunos años más, una perspectiva que coincide con los deseos del volante nacional, quien se siente cómodo en dicha institución y en la ciudad.

“Las negociaciones ya se han iniciado y van por buen camino. Todo indica que Renato se quedará en Vigo por varias temporadas más. Se percibe como un jugador sumamente relevante y apreciado por la afición. Su cambio en actitud, entrega y sacrificio ha transformado su situación actual en el club. La propia directiva ha manifestado su interés en asegurar su continuidad”.

(#RCCelta) Tapia y el Celta van de la mano para la renovación.



✍️Tras mantener posturas alejadas desde el pasado verano, las partes apuesta por prolongar el contrato que acaba en junio.https://t.co/x8DxJmP81g — Dudas Football (@DudasFootball) January 11, 2024





Por su parte, Santi Peón de Deportes COPE Vigo señaló que al comienzo de la temporada la presencia de Tapia en el equipo estaba rodeada de incertidumbre. Sin embargo, con el transcurso de los partidos, logró consolidarse y convertirse en uno de los mejores en su posición actualmente en el plantel. Peón destacó tres características fundamentales en su juego.

“Esta temporada, Tapia se consolidó como titular, aunque inicialmente le costó adaptarse debido a la incertidumbre en verano sobre si Rafa Benítez contaría con él. Sin embargo, su dedicación, tenacidad y talento fueron determinantes para ganarse un lugar en el equipo. En la actualidad, gracias a su excelente estado físico, se destaca como el mejor centrocampista defensivo del Celta”.

Más allá de su recurrente titularidad en los últimos juegos, Peón asegura que las actuaciones de Renato han sido cruciales para que el Celta de Vigo consiga resultados positivos en sus recientes enfrentamientos. “En este inicio de año, Renato destaca como uno de los principales impulsores de los aspectos positivos. Indudablemente, se encuentra en un nivel de forma espectacular. A diferencia de su primera temporada, creo que lo que está ocurriendo es que Tati está recobrando su mejor versión, tanto física como mentalmente, exhibiendo el rendimiento excepcional que lo convirtió en un fichaje destacado para el Celta en su temporada inicial”.

Renato Tapia en el once del Celta de Vigo

El juego de Rafa Benítez se basa principalmente en un enfoque defensivo, donde el corte físico y la habilidad para recuperar balones son elementos cruciales para facilitar transiciones rápidas contra el rival. En este contexto, Renato Tapia surge como un jugador fundamental, adaptándose efectivamente a diferentes compañeros a lo largo de la temporada.

El once habitual del Celta con Renato Tapia como titular. (Imagen: LINEUP11)

El volante nacional ofrece un rendimiento óptimo, aunque en sus primeros tiempos en Vigo tuvo ciertos problemas con su agresividad, resultando en varias amonestaciones y, en algunos casos, en una tarjeta roja. Creo que el entrenador ha dialogado con él sobre la necesidad de controlar esta faceta y mejorar en este aspecto, lo cual es una meta válida.

Sigue el canal de Depor en WhatsApp, en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO