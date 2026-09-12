¡Se salvó la U! Garcés apareció sin marca y su cabezazo chocó en el palo (Video: L1 Max)
¡Se salvó la U! Garcés apareció sin marca y su cabezazo chocó en el palo (Video: L1 Max)

Al minuto 57, generó peligro con un centro venenoso al área. La pelota encontró a Renzo Garcés, quien apareció prácticamente sin referencia defensiva para conectar un cabezazo. El zaguero de ganó en el juego aéreo y estuvo muy cerca de abrir el marcador, pero su remate terminó impactando en el palo. La defensa de quedó sorprendida por la aparición de Garcés, quien encontró el espacio para atacar la pelota y estuvo a centímetros de convertir.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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