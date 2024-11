El fútbol peruano está viviendo uno de sus momentos más delicados. Las investigaciones en contra de Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), por presuntamente liderar la organización criminal ‘Los Galácticos’, provocaron que haya señalamientos constantes hacia su mandato. En esta ocasión, Ricardo Bettocchi, administrador de Melgar, se refirió a las problemáticas que afectan al balompié nacional. Tuvo duras palabras contra la organización de la Liga 1 y también se refirió a las dificultades que tienen los clubes con los contratos por los derechos televisivos.

En primer lugar, el dirigente resaltó el trabajo que ha hecho el ‘Dominó' en las divisiones menores en los últimos años. “El club tiene una línea de juego, que se marca desde menores. Buscamos que el jugador tenga un proceso natural de salida hacia el primer equipo. No puedes tener un club que juegue de forma diferente en la Sub 13, en la Sub 17, en la Reserva y en el primer equipo. Los confunde. Nosotros buscamos jugadores con un estilo y técnicos que sientan el fútbol de esa forma”, señaló en el programa Mano a Mano.

Luego, Bettocchi criticó duramente la organización de la Liga 1. “El club tiene que empujar al equipo y no el equipo jalar y construir un club. Y eso se reglamenta. Para llegar al fútbol profesional se deben cumplir unos requisitos, así ganes la Copa Perú, la Liga 2, lo que ganes, si no cumples estos requisitos no puedes entrar. El problema es que no hay barrera de entrada en el fútbol peruano profesional. Tenemos que tener un proceso más profesional. Es un problema que está todo el tiempo”, agregó.

Finalmente, Ricardo se pronunció sobre los derechos televisivos y lo que habló con Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, quien también está siendo investigado por la Fiscalía porque estaría implicado en supuestos actos irregulares relacionados a la comercialización de los derechos de transmisión de la Liga 1, los cuales posee la empresa chilena 1190 Sports.

“A Joel Raffo le he dicho lo que pienso en la cara. No haré ningún comentario sobre él ahora. Inicialmente la idea era tratar de mejorar cosas. Hace un mes y medio estuvimos en la Agremiación para tratar de ver qué se puede hacer para mejorar. Pero no me puedes venir a decir que el contrato es así porque no lo he visto, sería bueno preguntarle a él si ha visto el contrato. Segundo, lo del 20 % más que iban a reconocer, pero no se cobra al día. Estamos casi en diciembre y solo seis clubes han cobrado los derechos de televisión de octubre. Se nos debe todo el 2023 y las respuestas son evasivas. Los directivos de 1190 ponen excusas. Entienden la posición, pero no nos pagan. Hay un retroceso. Veníamos de un contrato que nos pagaban mensualmente al día todo el tiempo”, sentenció.

¿Cuándo comenzará la Liga 1 2025?

El Comité de Competiciones, junto a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), están terminando de definir detalles importantes sobre el campeonato nacional en 2025. A falta de confirmación, se conoció que la posible fecha de inicio del Apertura es el jueves 23 de enero. Recordemos que en anteriores ediciones llegó a arrancar en febrero o incluso en marzo.

Dentro de los motivos para iniciar el campeonato en esa fecha está alinear el calendario de la Liga 1 con el resto de las competiciones en Sudamérica. Dos torneos importantes que se juegan todos los años son la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, y muchas veces los clubes peruanos llegaron con poco rodaje y fueron superados fácilmente.

Por otro lado, la Selección Peruana tendrá encuentros decisivos en 2025, por las últimas fechas de las Eliminatorias al Mundial 2026 y un calendario ordenado permitirá no interferir con las convocatorias de los jugadores que son parte de clubes nacionales.





TE PUEDE INTERESAR