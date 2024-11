La Federación Peruana de Fútbol (FPF) vive uno de los momentos más críticos de su historia reciente. La institución enfrenta cuestionamientos legales, deportivos e institucionales, que no solo han afectado su credibilidad, sino que han desencadenado decisiones como la renuncia de Juan Enrique Dupuy, representante de la Asociación de Futbolistas. Esta dimisión, la segunda en el directorio en poco tiempo, refleja el descontento interno ante la gestión actual de Agustín Lozano y la negativa a solicitar una comisión normalizadora a FIFA para estabilizar la situación. En declaraciones a Radio Ovación, Dupuy explicó las razones de su salida y lanzó un llamado urgente para la renovación en la directiva.

Dupuy no dudó en exponer la gravedad de la crisis. “Creo que la FPF está con problemas serios en varios de los aspectos. En el aspecto deportivo, en el aspecto institucional, que se ha conllevado a que hoy día el directorio esté seriamente cuestionado motivada por consideraciones de carácter legal. No quiero entrar en la parte legal porque yo no soy ni juez ni fiscal para juzgar a nadie, pero sí creo que para poder lograr manejar una institución y velar sobre los intereses sobre una industria, uno tiene que tener cierto grado de fortaleza y legitimidad”, señaló.

El ahora exdirectivo subrayó que la falta de legitimidad complica la capacidad de dirigir una institución clave para el fútbol nacional. “Si esta legitimidad se pierde, las posibilidades de poder dirigir la institución son mucho más complicadas y difíciles. Con lo cual, creo yo, a final de cuentas el gran perjudicado sería el sector deportivo de fútbol, y es justamente a lo que nosotros nos debemos”, añadió.





Problemas acumulados y una imagen deteriorada





Dupuy realizó un análisis sobre los múltiples factores que han hundido a la FPF en esta crisis. “Lo cierto y lo concreto es que lamentablemente en estas últimas semanas hemos vivido circunstancias dramáticas para algunos directores, penosas, realmente terribles. Eso, quieras o no, afecta a la imagen de la institución de manera seria”, comentó.

Además, enumeró los problemas más recientes:

La pérdida de la sede del Sudamericano Sub-20 , un golpe para el país en términos deportivos y organizativos.

, un golpe para el país en términos deportivos y organizativos. Errores sistemáticos de la Comisión de Licencias , que han derivado en medidas cautelares que alteran el ascenso y descenso de clubes.

, que han derivado en medidas cautelares que alteran el ascenso y descenso de clubes. Los atrasos en los pagos por parte de 1190 Sports, empresa encargada de los derechos televisivos, que afectan directamente la economía de los clubes.

Un llamado a la normalización y elecciones





Para Dupuy, la solución pasa por un cambio estructural profundo. “Considero yo que lo más importante para el sector del fútbol es dejar los apetitos personales y someterse a un proceso de normalización por parte de la FIFA que permita ingresar con un directorio o un conjunto de personas notables que sean capaces de dictar las reglas de juego y convocar a una elección”, sostuvo.

El exmiembro del directorio insistió en que continuar con la misma dirigencia solo perpetuaría los errores actuales. “Si se sigue haciendo más de lo mismo, vamos a tener más del mismo resultado y creo que eso sería un error. Si el señor Lozano quiere continuar en el puesto con cambios realmente concretos y corrigiendo errores que se han cometido, yo creo que debería haber un cambio importante, fundamentalmente a nivel de la secretaría general”.

Dupuy concluyó advirtiendo sobre el complejo panorama judicial que enfrentan los miembros de la FPF. “Yo creo que se vienen tiempos muy complicados porque hay procesos judiciales muy complejos contra miembros del directorio y muchos de los funcionarios”, afirmó, reiterando su postura de que el actual directorio debe dar un paso al costado.

Juan Enrique Dupuy renunció a la Junta Directiva de la FPF. (Foto: YouTube)

