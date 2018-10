Roberto Chale: "Ni loco vuelvo a Universitario de Deportes, no tienen plata"

Roberto Chale y unas declaraciones que no gustarán nada a los hinchas de Universitario de Deportes. Solo un día después que la Trinchera Norte pida su vuelta en las redes sociales, el 'Tio Terrible' sostuvo que "ni loco" volvería a tomar el equipo en este momento.

Para el entrenador de 71 años, el equipo no tiene el dinero suficiente y además se le viene un fixture muy complicado por delante. Factores que lo hacen decirle no a la posibilidad de volver.

"Ni loco voy a la Universitario de Deportes, no tienen plata. Pero si me pagan como a Ronaldo, no la pienso. Hay que estar locos para ir con ese fixture, solo acepto si me ofrecen buen billete", dijo en Radio Exitosa.

Roberto Chale descartó de esta forma la posibilidad de volver a Ate. Aunque el lunes no había dicho que no, luego de que la Trinchera lo propusiera.

Universitario de Deportes pasa por el momento más complicado en el año y este jueves tendrá una dura final ante Sport Huancayo en el Estadio Nacional.