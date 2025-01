Hugo Sotil ya descansa en paz. Los restos del legendario ‘Cholo’ fueron enterrados este 1 de enero del 2025 en el cementerio de Campo Fe de Huachipa en medio de un ambiente de tristeza y nostalgia por el último adiós de la leyenda del fútbol peruano. Sus familiares más cercanos acompañaron al féretro que lució tres banderas que caracterizaron su carrera: la de Alianza Lima, la Selección Peruana y el Barcelona de España.

Esta simbolización representa el último deseo del ‘Cholo’, pues en múltiples entrevistas confesó su deseo de ser enterrado con camiseta blaugrana, algo que sus familiares pudieron cumplir a la hora de bajar el ataúd. " Todo ese cariño que me brindó la gente del Barça no puede olvidarse. El día que me muera, espero que me entierren con la camiseta del Barcelona”, dijo Sotil en 2014, demostrando su amor por el club culé.

Ese deseo se pudo cumplir cuando la bandera azulgrana tapó su féretro, además de ello se incluyó la de Alianza Lima y la Selección Peruana. Con los íntimos mostró grandes dotes de buen fútbol (club del que es hincha) y con la ‘Bicolor’ en el pecho regaló más de una alegría y un campeonato de Copa América, por lo que dejó en alto el nombre del país en todo sentido.

Como se recuerda, Hugo Sotil fue velado dos días en las instalaciones de Alianza Lima. Al promediar el mediodía de este 1 de enero, sus restos abandonaron el estadio de Matute, donde venía siendo velado para que el público en general le dé el último adiós, y se fueron rumbo a Huachipa junto a sus familiares, directivos y amistades cercanas.

¿De qué murió Hugo Sotil?

El Ministerio de Salud compartió un comunicado donde el Hospital Nacional Dos de Mayo dio detalles sobre el sensible fallecimiento de Hugo Sotil. “Hoy lunes a la 1:30 a.m. falleció el Sr. Hugo Sotil Yeren, quien ingresó a este nosocomio por emergencia el 19 de diciembre, debido a que presentaba falla orgánica múltiple y shock séptico, por lo que fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)”, señaló.

“Durante su permanencia en el hospital, Sotil fue atendido por un equipo de médicos de diversas especialidades. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados su estado de salud se agravó, falleciendo por un shock circulatorio con falla renal y hepática. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y a toda la comunidad deportiva en este difícil momento. El legado del Sr. Hugo Sotil permanecerá vivo en la memoria colectiva del país, como un ejemplo de talento, entrega y amor por el deporte que tantas alegrías dio a nuestra nación”, agregó.

El legado que dejó el ‘Cholo’ Sotil

Desde pequeño, el nacido en Ica mostró una pasión por el fútbol y ese fue el motivo por el cual su familia se mudó a Lima en busca de más oportunidades. Hugo Sotil, debido a su talento, integró las divisiones menores de Alianza Lima, pero con el paso del tiempo mejoró y pasó a las filas de Deportivo Municipal, institución donde debutó profesionalmente en 1968. Tenía un regate excepcional y una visión de juego única. Ese mismo año marcó 14 goles y ayudó al ‘Muni’ a lograr el ascenso.

En su primera etapa en Municipal, desde 1968 hasta 1972, anotó un total de 61 goles. Luego fue comprado por el FC Barcelona, uno de los clubes más importantes del mundo. El ‘Cholo’ dejó una huella imborrable en el Barça, siendo fundamental en la conquista de la Liga 1973-74, rompiendo una sequía de 14 años para el club. Su frase de aquel día aún se recuerda en Cataluña: “Mamita, campeonatos”.

En 1997, Hugo Sotil regresó al Perú para jugar en Alianza Lima, club con el que logró un bicampeonato (1977 y 1978). Finalmente, vivió una segunda etapa en Deportivo Municipal y jugó en otras instituciones como Independiente Medellín, Los Espartanos y Deportivo Junín. Su carrera en la Selección Peruana también estuvo repleta de éxitos. Participó en los mundiales de 1970 y 1978, siendo pieza importante en el ataque. Y su logro más destacado fue la Copa América de 1975, donde él anotó el 1-0 definitivo ante Colombia.

