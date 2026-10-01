Mosquera celebra el gran momento de Cristal tras clasificar a la final de la Copa de la Liga 1

Sporting Cristal atraviesa uno de sus mejores momentos en la temporada. El conjunto celeste goleó 5-0 a ADT en el estadio Alberto Gallardo y aseguró su clasificación a la final de la Copa de la Liga 2026. Tras el contundente triunfo, Roberto Mosquera valoró el rendimiento de sus dirigidos y consideró que el resultado fue consecuencia directa del buen fútbol mostrado durante el encuentro.

El técnico de Sporting Cristal resaltó la respuesta de sus jugadores y el crecimiento que ha mostrado el equipo en las últimas jornadas. Para el estratega nacional, la goleada frente al conjunto tarmeño no fue producto de la casualidad, sino del trabajo realizado y de una idea de juego que cada vez se encuentra más consolidada.

“He felicitado a mis jugadores porque hicimos lo que al comienzo, nos habíamos responsabilizado. Los cinco goles son producto del buen juego ante un buen equipo y tiene a uno de los mejores entrenadores, el ‘Chino’ Rivera, que se que se va a recuperar”, aseguró el estratega nacional en conferencia.

Mosquera también hizo énfasis en la evolución de sus futbolistas a nivel individual, aspecto que, según explicó, termina repercutiendo directamente en el funcionamiento colectivo. Sporting Cristal consiguió imponer condiciones ante ADT y encontró espacios para marcar diferencias durante los 90 minutos.

“El crecimiento individual hace que aparezcan colectivos como los que se ha visto en Cristal, cada día estamos más sólidos, creemos más en la idea”, manifestó el entrenador celeste.

El resultado también permitió que Sporting Cristal confirme el buen momento que atraviesa en la competencia. Sin embargo, Mosquera evitó considerar que su equipo ya haya alcanzado su techo y dejó claro que todavía queda camino por recorrer en el torneo.

Consultado si están en su mejor momento, Roberto Mosquera dijo: “No creo que como entrenador deba ponderar. Vienen partidos y esperamos jugar mejor, estamos en buen momento, pero el buen momento se ve al final del torneo, esperamos no distraernos. Seguimos en crecimiento, la ilusión está instalada y seguiremos luchando para darle al hincha buen fútbol y goles”.

Con la clasificación a la final de la Copa de la Liga, Sporting Cristal buscará mantener esta dinámica en sus próximos compromisos. El equipo de Mosquera llega con confianza después de una actuación contundente y ahora tendrá el objetivo de sostener su nivel para cerrar el torneo Clausura de la mejor manera.