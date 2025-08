Luego de caer en casa ante Ayacucho FC (2-1) por el Torneo Clausura, la directiva de Alianza Universidad tomó la decisión de despedir a Mifflin Bermúdez y rápidamente anunció a su tercer entrenador en la temporada -el año comenzó con Paul Cominges-: Roberto Mosquera, quien se volvió a poner el buzo luego de 17 meses (se fue en marzo del 2024 de la U. César Vallejo). En su debut, ‘Mous’ movió algunas piezas y el cuadro azulgrana logró su tercera victoria en el 2025, en un sorpresivo 3-0 a ADT en la misma Tarma.

El DT, campeón con Sporting Cristal en 2020, comenzó con el pie derecho y se ilusiona con salvar del descenso a Alianza UDH, penúltimo en la tabla acumulada. “Con poco tiempo de trabajo estamos volteando una historia que era difícil. Hemos venido sabiendo que es difícil”, declaró el DT a L1 MAX en el Heraclio Tapia, en la previa del partido ante Universitario de Deportes, su rival de la fecha 4 del Torneo Clausura.

¿Qué lo motivó para llegar a Huánuco? El ‘profe’ responde sin dudarlo. “Pelear el descenso es mi vida, he aprendido a vivir con esa presión, depende del carácter, de la personalidad y de lo seguro que estamos de venir a un lugar incómodo en la tabla. Yo pensaba dirigir en 2026, pero me llamaron y este es un equipo que merece estar en Primera. Sé lo que son, no le estoy pasando la mano”, apuntó.

Eso sí, fiel a su estilo habló del plantel que encontró tras el paso de los dos anteriores entrenadores. “Al estilo Mosquera, voy a decir que este era un buen plantel, pero un mal equipo. Está comenzando a ser un buen equipo. Sigue creciendo, esperamos eso”, señaló.

En la lucha por no descender, Alianza Universidad fue el equipo que más se reforzó de cara al Torneo Clausura. El cuadro de Huánuco sumó para el segundo semestre un total de ocho futbolistas: Paolo Fuentes, Jack Durán, Jesús Barco, Alexi Gómez, Carlos Ascues, Jeremy Canela, Diego Saffadi y el paraguayo Diego Martínez. Eso sí, estuvo a punto de sumar un noveno refuerzo.

“Tenía un refuerzo importante, pero acá hacemos pruebas, de rodilla, de tobillo y no estaba apto. Vamos a seguir con lo que tenemos. En 2020 llegué a Sporting Cristal y no contratamos a nadie, estaba a tres puntos de descender y campeonamos. No es por crearme virtudes, pero esto es mi vida”, señaló Mosquera.

El equipo azulgrana tendrá tres próximos partidos complicados en ciudades de altura también: de visita ante Deportivo Garcilaso, de local ante un rival directo como Los Chankas y luego de visita, también ante otro oponente que lucha por no descender como Comerciantes Unidos.

