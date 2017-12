Roberto Mosquera: "Me llamaron de Sport Boys... de Bolivia"

Tras su paso por el Jorge Wilstermann, Roberto Mosquera reveló que podría seguir dirigiendo en el fútbol boliviano. El técnico peruano contó que ha recibido una llamada del Sport Boys de ese país aunque aún no hay nada concreto.

"Me llamaron de Sport Boys de Bolivia, estuve sacando conclusiones del fútbol boliviano y veo qué se puede hacer. Hasta ahora hay conversaciones, pero sol oeso, no hemos conversado más allá", afirmó Mosquera a Radio Ovación.

Además, Roberto Mosquera no descartó dirigir en el Perú, aunque su prioridad es seguir afuera: "He conversado con un par de clubes locales, pero mi sensación es seguir afuera. No descarto nada de Perú, pero quiero seguir en el extranjero".

El DT contó que un equipo mexicano estuvo interesado en contar con él, aunque no se animó a dar más detalles: "Estuve cerca de un equipo mexicano y al final se decidieron por un técnico argentino, pero es importante que te vayan tomando en cuenta".

"El fútbol boliviano es realmente difícil, no solo por la geografía, sino por la variedad de jugadores que hay, escogen muy bien a los extranjeros", finalizó Roberto Mosquera.

