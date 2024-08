“Hay golpes en la vida, tan fuertes”, decía el célebre poeta César Vallejo en ‘Los Heraldos Negros’. Y esta vez, la institución deportiva que lleva su nombre lo sabe muy bien. Sucede que no viven la temporada que esperaban, atraviesan una seria crisis de resultados, están complicado con el tema del descenso en la Liga 1, el equipo no responde, los fichajes tampoco. Todo esto sumado a los problemas mediáticos que cargaron la atmósfera del club: la negativa de Paolo Guerrero de volver a jugar, la salida de Guillermo Salas y la llegada de Christian Cueva, que por estos días parece haberse enfriado.

A inicios de año, el cuadro poeta se perfilaba como uno los candidatos al título, no tanto por lo que venía haciendo años anteriores, sino por los refuerzos que había incorporado y que ilusionaban, sobre todo a su dirigencia. Traer al arquero campeón de Universitario, al capitán de Alianza Lima y otros nombres importantes del torneo local invitaban a ello. La contratación de Paolo Guerrero dio un golpe en el mercado y centró los ojos de muchos en Trujillo, por lo que el equipo -que en ese entonces lideraba Roberto Mosquera- podía realizar, tanto en el torneo local como en la Copa Sudamericana.

Casi siete meses después de comenzado la temporada, la situación es muy complicada. El equipo no piensa siquiera en pelear el título, lejos de ello, lucha ahora por no comprometerse con la baja, en la Sudamericana terminaron últimos en su grupo, Mosquera se fue en marzo (tema de salud), ‘Chicho’ Salas acaba de irse también. y este viernes enfrentarán a Sport Boys con el debutante Luis Hernández en el banquillo. Paolo Guerrero, el mejor refuerzo de su historia, resultó ser un tema complejo y ahora busca su desvinculación. Para agregar, Cueva sonaba como fichaj, pero por sus escándalos parece haberse caído todo.

Números de César Vallejo en el año Partidos Victorias Empates Derrotas Liga 1 23 5 8 10 Copa Sudamericana 7 2 1 4

El caso Paolo Guerrero

Desde que fue anunciado a inicios de febrero, la novela entre Paolo Guerrero y Richard Acuña comenzó. El ‘Depredador’ tenía listo todo para sumarse al equipo, incluso posó con la camiseta de club mientras estaba en Río de Janeiro y hasta enviaron a un preparador físico. Sin embargo, amenazas contra su familia hicieron retroceder al capitán de la selección y fue ahí su negativa de no llegar a Trujillo. El tema entró a un punto legal, por la firma del contrato y las obligaciones del jugador con la institución. El presidente del club se enfrascó en una discusión mediática con ‘PG9′ y dimes y diretes con el abogado del delantero.

Paolo incluso dio a conocer que si la dirigencia poeta no firmaba su rescisión de contrato, se vería obligado a retirarse por tal motivo, todo esto a poco de cerrarse el libro de pases del Apertura. Fueron días de tensión hasta que finalmente el 22 de febrero -20 días después de su fichaje- Guerrero llegó a Trujillo, se comprometió a cumplir con su contrato y fue presentado con bombos y platillos. Por más que al delantero solo le bastaron tres minutos en su primer partido oficial para marcar su primer gol con la Vallejo, la circunstancia no acompañaron a que ‘PG9′ no pueda contribuir de la mejor manera.

La realidad del club, sumado al cuestionado nivel de Guerrero -de 40 años- empezaron a hacer ruido. Tal es así que, después de la eliminación de la ‘Suda’ y acabar décimos del Apertura, Paolo volvió a buscar su salida de cara al segundo torneo. Intentó nuevamente desligarse del club, se rehusó a entrar al campo (frente a Alianza en la primera fecha del Clausura) y la novela volvió a sumar un nuevo capítulo. Actualmente, ‘PG9′ ha sido separado del plantel, entrena aparte mientras busca salir de César Vallejo, equipo al que parece haberse arrepentido de llegar.

Números de Paolo Guerrero con César Vallejo Partidos Minutos Goles Asistencias Temporada 2024 9 676′ 3 1

Fichajes que no resultaron

Además de Paolo Guerrero, que no pudo jugar todos los partidos por molestias musculares, César Vallejo se reforzó con nombres importantes que de una u otra manera no pudieron llenar las expectativas. José Carvallo, último campeón con Universitario, llegó para ser un ‘cerrojo’ en la portería poeta; sin embargo, en el plano internacional y gran parte del Apertura no pudo tapar. El arquero arrastraba una suspensión de seis fechas en torneos CONMEBOL, por lo que -en ese momento- Mosquera decidió darle ritmo a Carlos Grados, quien terminó tapando casi todo el semestre.

Josepmir Ballón, capitán de Alianza Lima en los bicampeonatos del 2021 y 2022, también fue otro refuerzo de peso; sin embargo, una lesión lo marginó buen tiempo. El volante sufrió una fractura de peroné y se perdió la recta final del Torneo Apertura. En tanto, Cristian Benavente, otro exjugador de La Victoria, llegó también a inicio de año para tener mayores oportunidades, pero tampoco resultó: los pocos minutos jugados y una lesión desconocida hicieron que estuviera más tiempo en la banca que en el campo. Ahora, defiende la camiseta de Sport Boys.

Los fichajes de Vallejo este año Mercado de fichaje ¿Continúa? José Carvallo Apertura Sí Óscar Barreto Apertura Sí Alec Deneumostier Apertura Sí Nilson Loyola Apertura Sí Josepmir Ballón Apertura Sí Gerson Barrero Apertura Sí Pierre da Silva Apertura Sí Geisson Perea Apertura Sí Cristian Benavente Apertura No Paolo Guerrero Apertura Sí (Separado) José Bolivar Clausura Sí Arley Rodríguez Clausura Sí

Alec Deneumosteir, de gran campaña cuando Melgar alcanzó las semifinales de la Sudamericana, llegó a Trujillo para recuperar la confianza y tener más continuidad. Fue titular en el Apertura, pero al equipo no le fue bien y en el arraque de Clausura no ha tenido minutos. Para la segunda mitad del año, el ‘Poeta’ se reforzó también con José Bolivar, de Universitario, y Arley Rodríguez, con pasado en Alianza Lima, pero la situación parece no ser alentadora en ambos casos, dado el bajón colectivo de nivel; salvo por ahí el rendimiento de Jairo Vélez.

Dos técnicos hasta el momento

La mala campaña de César Vallejo ya cobró dos técnicos. Roberto Mosquera, quien cerró el 2023 al mando del equipo, comenzó el proyecto desde cero este año, con refuerzos importantes. No obstante, se le criticó por armar el equipo en función al ‘Depredador’, los resultados no lo acompañaron y en marzo, luego de empatar 1-1 ante Alianza Atlético en Sullana fue cesado del cargo (también hubo un motivo de salud). De inmediato, su puesto fue tomado por Guillermo Salas, quien intentó ponerle su sello.

‘Chicho’ encontró ya un equipo armado, pero no levantó del todo al club, sacó una que otra victoria importante, como el 2-1 ante Sporting Cristal y el 1-0 frente a Defensa y Justicia de visita en la ‘Suda’, pero la eliminación de la copa y acabar décimos el Apertura, lo puso sobre la lupa. Si bien comenzó el Clausura, ganar un solo partido de seis (con tres derrotas al hilo) y la llegada de Cueva aceleraron su salida por “mutuo acuerdo”. Por si fuera poco, su caracter también le trajo roces con Paolo Guerrero, a quien lo veía solo para 20′ -según sus condiciones físicas-. Justamente, con Salas en el mando, ‘PG9′ se rehusó a jugar ante Alianza.

Técnicos que pasaron por la Vallejo este año Partidos Victorias Empates Derrotas Roberto Mosquera 9 2 3 4 Guillermo Salas 21 5 6 10

Caso Christian Cueva

El último problema que vive Vallejo aún no llega y posiblemente ya no lo haga. La directiva quería contar con Christian Cueva para reforzar el plantel en el Clausura; incluso, parecía que todo estaba listo y que se uniera a los trabajos esta semana, pero de un momento a otro parece haberse paralizado todo. La posible llegada de ‘Aladino’ estuvo relacionada a la salida de ‘Chicho’ Salas y ahora el futuro del volante no está al 100 % asegurado con el ‘Poeta’.

Según RPP, César Vallejo ya habría renunciado al acuerdo que tenía con el ‘10′. El factor disciplinario nuevamente le pasó factura a Cueva, pues está relacionado a unas imágenes que fueron emitidas en un programa de espectáculos: el jugador está en un contexto que poco o nada tiene que ver con lo deportivo. El ampay vio la luz después de la reunión en la que se alcanzó el acuerdo entre el volante y la institución.

La exposición mediática de Cueva, ha sido interpretada, por la directiva, como una señal de que el jugador no está completamente comprometido en retomar su mejor nivel en el fútbol. Esto sumado a la incomoidad que generó su posible llegada en un sector del plantel. Aunque no se especificó qué jugadores manifestaron su descontento, la idea de incorporar al volante no fue bien recibida por todos en el vestuario. Sobre todo tras la salida de ‘Chicho’ Salas.





