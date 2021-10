Una nueva etapa para un conocido en el fútbol peruano, pues luego de siete años fuera del país, Roberto Ovelar regresó para ponerse camiseta de Municipal. Sus números son el reflejo de su talento (seis goles en 19 partidos) y, a pesar de que el club ha tenido una campaña irregular a lo largo del año, los ediles llegan motivados, luego de golear a Cusco FC en la última jornada. El delantero paraguayo habló con Depor sobre el objetivo de mantener a la ‘Franja’ en la primera categoría y su perspectiva hacia el cierre de la Fase 2.

“Nos interesa lo que nosotros vamos a hacer. Respetamos a los demás clubes, juegan bien, pero nuestra responsabilidad es ganar”, indicó el ‘Búfalo’. Con 27 puntos en la tabla de posiciones acumulada de la Liga 1, el triunfo (5-3) de los ediles sobre Cusco FC prácticamente los mantiene en la Primera Divisió

A pesar de ello, deberán enfocarse en seguir sumando de a tres unidades en sus dos últimos partidos, fruto de la situación que atravesó el club a lo largo de la la Liga 1. Los resultados no fueron los más deseados por una serie de situaciones adversas, incluyendo el cambio de técnico a mitad de la temporada.

“Hemos pasado de todo, las lesiones y los casos de Covid. No somos un plantel muy amplio, la mayoría son jóvenes, no tan experimentados, pero le hemos hecho batalla a muchos equipos de gran peso. Hoy por hoy, anímicamente el grupo está bien, la para ha funcionado para que todos se recuperen. La idea es salvar la categoría para poner en mejor posición a la institución, que se lo merece. Espero que las cosas se den”, señaló el atacante paraguayo.

Asimismo, el ‘Búfalo’ reconoció que le costó volver a adaptarse al estilo de juego que presenta la Liga 1, ya que después de mucho tiempo retomaba a tierras incaicas. Su contrato con la ‘Franja’ tiene vigencia hasta finales del presente año, por lo que aún se desconoce su continuidad dentro de la ‘Academia’.

“Al principio me costó un poco, después de mucho tiempo volví al fútbol peruano, pero me siento mucho mejor para sacar adelante estos dos últimos partidos. He tenido propuestas en Colombia, pero ahora me enfoco en lograr el objetivo con ‘Muni’. A mí me gustaría quedarme en Perú”, finalizó.





