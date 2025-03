Mientras se juega la Liga 1 y equipos como Deportivo Garcilaso, Melgar y Alianza Lima pelean los primeros lugares del Torneo Apertura, existen otros como Ayacucho FC que han sufrido con los retrasos de pagos de sus jugadores correspondientes al mes de enero. En ese sentido, Roberto Silva, presidente de la Agremiación de Futbolistas (SAFAP), dio una apreciación respecto a este tema y aseguró que en algunos días se podrán conocer qué clubes no están al día con sus planteles.

“En particular, la situación de Ayacucho FC fue porque los chicos estaban preocupados. No les habían pagado enero. Ayer (miércoles) me comentaron que ya les cumplieron enero; febrero aún no, pero entiéndase que febrero ha culminado hace unos días”, expresó en radio Ovación. Asimismo, agregó que SAFAP está pendiente de otros clubes deudores para poner en altera al sistema de Licencias: “Era algo predecible por todo lo que sucedió”.

Comunicado de SAFAP sobre Ayacucho FC (Foto: @SafapPeru).

En otro momento, se refirió al problema que los clubes de la Liga 1 tienen respecto a los derechos de televisión, ya que -según su consideración- era algo ya conocido por todos y debieron tener planes de contingencia para no verse afectados económicamente a estas alturas del año. Para el titular de la agremiación, no es un argumento que pueda usarse de excusa.

“Este mes estamos viendo qué clubes han cumplido con febrero y qué clubes no. No es una excusa de los clubes, este escenario lo tenían conocido. El tema de los posibles problemas de derechos de televisión está desde hace tiempo, los clubes han debido tener planes de contingencia (para resolverlo)”, sostuvo Silva Pro.

Pese a ello, espera que los clubes sean capaces de solucionar dichos problemas. “Esto va a tener efectos, esperamos que los clubes tengan la capacidad sabiendo que esto no es de ahora sino de hace algunos meses. Pasando estos 60 días de retraso, pero recibiendo algo mensual, los clubes han debido tener la capacidad de poder”, manifestó el titular de la agremiación.

¿Qué pasa con la Liga 2?

Por otro lado, Roberto Silva mostró su preocupación por la Liga 2. Si bien en un inicio la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se había comprometido en que la duración del torneo de ascenso iba a ser más largo, a estas alturas del año, todavía no hay un pronunciamiento oficial de cómo se jugará el certamen ni cuántos equipos participarán en este.

“Era el compromiso que tenía la FPF con nosotros en un documento firmado el año pasado, que la duración como mínimo era de 9 meses. Otra vez volvemos a un torneo de Liga 2 que tiene seis meses de duración, o de 20 a 22 partidos, dependiendo del grupo. Eso, evidentemente, implica que lo harás en cinco o seis meses, pero no se llegará a los nueve meses que ofrecieron de ninguna manera”, afirmó.