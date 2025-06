El nombre de Rodrigo Ureña vuelve a sonar con fuerza en su país. El volante de Universitario de Deportes, uno de los pilares en el mediocampo crema durante la primera mitad del año, ha despertado el interés de uno de los clubes más importantes de su país natal. Su reciente llamado a la selección chilena y el rendimiento mostrado en la Copa Libertadores han elevado su perfil internacional, generando especulaciones sobre una posible salida del cuadro merengue.

La información fue revelada por el periodista Mauricio Loret de Mola, quien dio detalles sobre este seguimiento desde Santiago. “Hoy me contacté con alguien de Chile y me hablaron de un interés de la Universidad de Chile por Rodrigo Ureña. No es la primera vez que sondean sus condiciones”, señaló. El interés, aunque aún no se ha traducido en una oferta formal, deja claro que el futbolista está en la mira del mercado chileno.

La situación no es nueva. Ya en el pasado, clubes del medio sureño habían hecho averiguaciones por el mediocampista, aunque sin mayor profundidad e incluso, ya había viajado a Argentina para una incursión en Belgrano, que no se concretó de la mejor manera en los últimos momentos.

Rodrigo Ureña habría generado interés en la U. de Chile. (Video: Línea de 5)

Ureña llegó a Universitario en 2023 y rápidamente se ganó el puesto. Con personalidad y despliegue, se convirtió en el equilibrio de un equipo que apostó por un esquema ofensivo pero necesitaba solidez en la contención. Su continuidad ha sido clave en la estructura táctica de Jorge Fossati e incluso, se le dio la oportunidad de debutar en la Selección Chilena.

Actualmente, el jugador tiene contrato vigente con la ‘U’ hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que significa que cualquier club interesado deberá negociar con la institución merengue. En ese contexto, una salida a mitad de temporada no parece sencilla ni probable, a menos que haya una cláusula de salida o una oferta lo suficientemente atractiva como para abrir las puertas.

Desde la interna del club, no ha habido pronunciamientos oficiales, pero el interés plantea una posible encrucijada. La “U” de Chile busca reforzarse de cara a la segunda mitad del año y ve en Ureña una opción con recorrido, adaptación inmediata al fútbol local y el valor agregado de haber tenido continuidad internacional en el último semestre.

Rodrigo Ureña tuvo minutos en el amargo duelo en El Alto (Foto: AP)

Para Universitario, una eventual partida sería un golpe sensible en lo deportivo. En palabras del propio Loret de Mola, “para la ‘U’ (de Perú) sería una debacle”. No solo por lo que significa perder a uno de sus jugadores más estables, sino también porque su salida modificaría todo el equilibrio del mediocampo en plena competencia por el Torneo Clausura y con la mirada puesta en el duelo con Palmeiras de Copa Libertadores.

Por ahora, Rodrigo Ureña se mantiene concentrado en su rol con Universitario. Sin embargo, el mercado está abierto y los rumores crecen. Si bien no hay certeza de que la transferencia se concrete en este periodo, la posibilidad está sobre la mesa y dependerá de múltiples factores: la voluntad del jugador, las condiciones del contrato y, sobre todo, la postura del club crema para liberar una cláusula de recisión.

