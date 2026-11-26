Tras la consagración de Sport Huancayo en el Torneo Clausura, todo queda listo para el inicio de los Play-Offs de la Liga1 Te Apuesto 2026. Ambos equipos se enfrentarán desde este domingo en una serie de semifinales de ida y vuelta para definir al rival de Alianza Lima en la gran final del campeonato y L1MAX contará con transmisiones en vivo de los encuentros y toda la pasión de las instancias decisivas, antes, durante y después.

L1MAX encenderá la previa desde la 1:30 p. m. este domingo 29 de noviembre, llevando toda la adrenalina en vivo desde el campo de juego, para luego dar paso al primer encuentro que se disputaráa las 3:00 p.m., en el estadio IPD de Huancayo. Con la energía de haberse quedado con el Clausura tras golear precisamente a los cremas en la última fecha, Sport Huancayo buscará repetir la dosis en casa, mientras que Universitario saldrá por la revancha en la altura para llegar con ventaja a la definición en Lima.

El choque de ida contará con un despliegue cinematográfico de 12 cámaras para no perderse ni un solo detalle y podrá disfrutarse en vivo por L1 y L1MAX. Apenas suene el pitazo final, las emociones seguirán al rojo vivo con el post partido desde el estadio hasta las 5:45 p.m. Por la noche, a las 9:00 p.m. el debate se pondrá picante con una edición especial de Al L1mite para desmenuzar todo lo que dejó el primer round

La fiesta continuará el viernes 4 de diciembre desde las 7:00 p.m. con una antesala imperdible desde el césped del Monumental, donde adicionalmente como plato fuerte de la previa, la tribuna se trasladará a las 8:00 p.m. a una edición exclusiva en L1MAX.com de “Pasión de Hincha” que en un duelo de pronósticos pondrá cara a cara a figuras como De Panenka y Piero Palomino, hinchas de Universitario y Sport Huancayo, respectivamente. Chispazos y puro sentimiento antes de que ruede el balón.

A las 8:30 p. m., cremas y huancaínos chocarán en una batalla decisiva que contará con 12 cámaras en simultáneo de L1MAX para capturar cada jugada al límite rumbo a la gran final. Tras el pitazo definitivo, a las 10:30 p.m., L1Radio tomará la posta desde la cancha con las reacciones en caliente, la euforia de los protagonistas y el análisis completo en L1 y L1MAX.

El vencedor sellará su boleto a la gran final nacional frente a Alianza Lima, pactada para el martes 8 y el domingo 13 de diciembre. Y como el espectáculo no se detiene, L1MAX tendrá una cobertura multiplataforma pensada para la final, con formatos cargados de color y entretenimiento como A Ras de Cancha para Instagram y YouTube, más entregas de Pasión de Hincha y el broche de oro del año con la última edición de Al L1mite.