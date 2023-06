Tras la denuncia de la Secretaría General de la Federación Peruana de Fútbol a los clubes Alianza Lima, Melgar, Binacional y Cienciano, por no suscribirse al nuevo modelo y desconocer al titular de los derechos televisivos de la Liga 1 Betsson (no firmaron la declaración jurada de la FPF el contrato con 1190 Sports), la Comisión Disciplinaria emitió una nueva resolución en la que declaró la nulidad de este documento, puesto que ningún miembro del ente rector “no ha dado su consentimiento” para emitir “resolución alguna sobre el inicio de este procedimiento”. Ante ello, horas después de esta noticia, Sabrina Martín, Secretaria General del máximo ente del balompié nacional, se refirió a este último oficio y brindó detalles sobre este caso.

“La Comisión Disciplinaria decidió declarar nulas las resoluciones emitidas el viernes ya que fueron propuestas por la Secretaría Técnica de la Comisión -distinta a la Secretaría General de la FPF-, y esta decisión no fue ratificada expresamente por el presidente ni por el resto de los miembros de la Comisión Disciplinaria”, mencionó Martín.

Del mismo modo, la Secretaria General de la FPF lamentó lo ocurrido y aseguró que se iniciará con la investigación correspondiente. “Nos encargaremos de tomar las medidas necesarias y correctivas para que este tipo de hechos no se repitan en cualquiera de las comisiones. Por otro lado, la FPF reitera su posición de respeto sobre las decisiones tomadas por los miembros de todas las comisiones, ya que gozan de total autonomía y absoluta independencia; dentro de las cuales se encuentra la Comisión Disciplinaria, órgano independiente, con capacidad para resolver las controversias relacionadas a conductas que se consideren contrarias a lo estipulado en el Estatuto vigente de la FPF y en el Reglamento Único de Justicia”, sostuvo.

En relación a la denuncia contra Alianza Lima, FBC Melgar, Binacional y Cienciano, Sabrina Martín señaló que “la nulidad de estos oficios no afectará el trámite ni el procedimiento de las denuncias presentadas por la Secretaría General de la FPF contra los clubes involucrados, las cuales serán materia de pronunciamiento oportuno por parte de la Comisión Disciplinaria”.

La postura de la FPF

La Secretaria General de la FPF también dio a conocer los motivos de la denuncia a estas cuatro instituciones, señalando que la Federación Peruana de Fútbol es “la propietaria de los derechos de televisación y contenido audiovisual de la Liga1, según el artículo 77 del Estatuto vigente de la FPF”.

“Desde finales del 2022, los clubes Deportivo Binacional, Cienciano, FBC Melgar y Alianza Lima han desconocido sistemática y reiteradamente dicha titularidad. Este incumplimiento se da a pesar de que la FPF ha mantenido una postura de apertura y ha estado presta para el diálogo durante más de 6 meses para que los clubes comprendan y acepten este nuevo modelo. Por esta razón, la Secretaría General solicitó el inicio de este proceso que ya no podía aplazarse más, considerando que la FPF está para velar el cumplimiento de las normas federativas que la rigen al igual que a sus miembros”, añadió.

Finalmente, Martín aseguró que la FPF no obliga a que los clubes firmen un contrato con 1190 Sports. “Es muy importante aclarar que la FPF nunca ha exigido a los clubes que suscriban contratos con 1190 Sports, como se está informando malintencionadamente, pues la titular de los derechos es la FPF y es quien comercializa los mismos. Lo que se pide es que, en respeto a la institucionalidad, se cumpla con la suscripción de la Declaración Jurada y otros documentos vinculantes a los derechos de televisión de la Liga1 para recibir los beneficios del modelo actual de transmisión, como, por ejemplo, lo hacen los clubes que clasifican y participan en las competiciones de CONMEBOL (Libertadores y Sudamericana), quienes suscriben documentos similares”, sentenció.

La lucha por los derechos de TV

Los clubes Alianza Lima, Melgar, Cienciano, Binacional y Cusco FC, junto al Consorcio Fútbol Perú, mantienen una batalla legal contra la Federación Peruana de Futbol (FPF), por los derechos de transmisión de sus partidos en la Liga 1. La máxima entidad del balompié nacional, a través de una medida cautelar, logró que los duelos de los equipos mencionados sean transmitidos por la señal de Liga 1 Max y no GOLPERU. La FPF argumenta ser la titular los derechos de transmisión del torneo local amparándose en normativa de la FIFA que así lo establece, mientras que los clubes denunciados defienden la extensión de su vínculo con el Consorcio Fútbol Perú (GOLPERU), apelando al derecho de preferencia establecido en dichos contratos.

Estas diferencias llevaron a que los blanquiazules --al igual que otros clubes-- no se presentaran en su debut (la tercera jornada del campeonato) y sumaron un ‘walk-over’, ya que sus encuentros no pudieron emitirse por GOLPERU y estarían incumpliendo el contrato con Consorcio. Los victorianos defienden su derecho de haber firmado con el Consorcio, por ingresos muy superiores a los que ofrece 1190 Sports, pero la FPF se mantiene firme en su postura.

Para no sumar un segundo ‘WO’ y evitar un descenso, Alianza Lima y los demás equipos en conflicto con la FPF se vieron obligados a presentarse en la cuarta fecha, aunque sus partidos no fueron emitidos por GOLPERU, debido a la medida cautelar. Al día de hoy, y ante los cambios que hizo la FPF a su reglamento, los cuatro clubes permiten que el canal Liga 1 Max transmita sus cotejos, a la espera de una decisión judicial que les sea favorable.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.