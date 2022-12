Dos días después de que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunciara que aquellos clubes que renueven el vínculo de sus derechos audiovisuales con Consorcio Fútbol (GOLPERU) podrían quedar fuera de la Liga 1, la SAFAP no tardó en pronunciarse y emitió un comunicado en defensa de los jugadores de estas instituciones. Asimismo, señaló que el máximo ente del balompié peruano está imponiendo cambios que podrían alterar la planificación deportiva de estos equipos de cara a la próxima temporada.

“Venimos advirtiendo que cualquier decisión sobre los derechos de TV debería partir del consenso de los involucrados (Clubes y FPF). No se pueden imponer cambios unilaterales sin tener en cuenta la opinión y derecho de las partes involucradas. Como representantes de los futbolistas participamos de la elaboración y revisión del Reglamento Liga 1 2023, sin embargo, la versión final ha sido aprobada con modificaciones por el Directorio de la FPF”, son las primeras palabras que se leen en el comunicado emitido por la SAFAP.

La agremiación de futbolistas también recomendó a la FPF encontrar soluciones de manera rápida, con el objetivo de no afectar la situación de los clubes. Eso sí, en caso no se llegue a un acuerdo, señalaron que defenderán a los jugadores que estén afectados con este tema.

“Esa versión exige a los clubes que acepten el nuevo modelo propuesto por la FPF, que de no hacerlo, estarían sujetos a sanciones como el descenso de categoría o la imposibilidad de participar en un torneo internacional. SAFAP como responsable de defender el derecho de sus agremiados no es ajena a esta situación, por lo que consideramos que la FPF, como ente rector del fútbol peruano, está en la obligación de buscar soluciones sin perjudicar a nuestros representados”, añadió.

El comunicado de la SAFAP. (Foto: SAFAP)

La SAFAP finalizó un comunicado recordando que un campeonato no funcionará si no hay futbolistas dentro de un terreno de juego. “Para la práctica del fútbol profesional se necesita de los futbolistas. En esa línea y en defensa del derecho al trabajo de todos nuestros agremiados, comunicamos que estaremos juntos como siempre. Sin futbolistas no hay torneo”, concluyó.

¿Cuál es la postura de la FPF?

“Durante todo este proceso, se ha mantenido informados a los clubes porque son socios del proyecto; sin embargo, la situación es clara, si no respetan los estatutos y no firman las declaraciones, no podrán participar de la siguiente temporada de la Liga 1 y esto puede generar un descenso, como lo estipula el nuevo reglamento”, señaló Carlos Caro, vocero legal de la FPF, en dicho comunicado.

Ante ello, son varios los clubes que tienen en riesgo su participación en la próxima temporada, ya que tienen acuerdos establecidos con el Consorcio Fútbol, mientras que otros ya habrían renovado. Y sería el caso de Alianza Lima, Melgar y Cienciano. Deportivo Binacional y Cusco FC también habrían seguido el mismo camino.

Es necesario mencionar que, además de los equipos que ya extendieron su vínculo contractual con el Consorcio Fútbol, hay otros que aún cuentan con contrato vigente. En este grupo están Universitario de Deportes, Sport Boys, Carlos A. Mannucci y Deportivo Municipal.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR