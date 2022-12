El último lunes, Tiago Nunes -nuevo técnico de Sporting Cristal- confesó que en el mercado exterior estaban en la búsqueda de un defensa central y un delantero. Los nombres por ahora son una interrogantes, pero lo único claro es que las piezas que buscaban en la Liga 1 ya se están dando a conocer: hace unos días desde el Rímac anunciaron la llegada de Adrián Ascues y esta vez confirmaron que Jostin Alarcón se pondrá la camiseta celeste.

A través de sus redes sociales, la institución bajopontina oficializó la llegada del exjugador de Sport Boys: “Alarcón es celeste. Vamos con todo”. Ojo, el contrato es hasta el 2025. De hecho, un detalle que llamó la atención en el Rímac fue la cantidad de minutos que alcanzó en la última temporada con el conjunto rosado: registró cinco goles en 31 presentaciones (2 414 minutos).

Dentro del proyecto deportivo para el próximo año, donde Sporting Cristal afrontará la Liga 1 y la Copa Sudamericana, se consideraron las renovaciones de Irven Ávila, Alejandro Hohberg, Alejandro Duarte, Rafael Lutiger, Nilson Loyola y Renato Solís. En tanto, los jugadores que no seguirán son Omar Merlo, Horacio Calcaterra, Christopher Olivares, Jhon Marchán, José María Inga, Diego Soto, Aryan Romaní y Joffre Escobar.

La palabra de Tiago Nunes

Pasaron 19 años para que un DT brasileño vuelva a ponerse el buzo de Sporting Cristal. Desde entonces, la institución rimense sufrió muchos cambios, los mismos que fueron destacados por Tiago Nunes, quien no dudó en revelar su emoción por asumir este nuevo reto en su carrera profesional. Además, señaló que existe un buen plantel y, a su vez, aseguró que espera seguir ampliando el récord: pelear por sexto año consecutivo el título del torneo local.

“El proyecto que me presentaron en Sporting Cristal me pareció el de un club que tiene muchas cosas interesantes, las cuales se encuentran en el fútbol sudamericano. Estoy con ganas de empezar los entrenamientos lo más rápido posible”, fueron las primeras palabras del estratega en rueda de prensa.

Consultado sobre los objetivos que tiene con el club rimense, Tiago Nunes señaló que le atrajo mucho venir a un “club que cree mucho en los procesos internos”. “Yo tuve la ilusión de venir a un equipo con ambición. Me encantó que Sporting Cristal siempre pelee por el título nacional. También me gustó ver a una institución con valores claros y poco me importa el tema de haber sido campeón de la Copa Sudamericana. Yo quiero probar que tengo condiciones de competir y espero sacar provecho”, apuntó.





