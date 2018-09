San Martín vs. Ayacucho FC juegan EN VIVO este miércoles desde la 1 de la tarde por la fecha 5 del Torneo Clausura en un partido de equipos que luchan por la permanencia. El choque tendrá lugar en el estadio Alberto Gallardo de San Martín de Porres y será transmitido por Gol Perú.

El Descentralizado 2018 poco a poco va a llegando a su fin y partidos como el San Martín vs. Ayacucho FC toman vital importancia por lo mucho que hay en juego: cada punto que estos equipos sumen de ahora en adelante los ayudará a alejarse de la zona complicada del descenso. Pero se encontraron en el camino y uno cortará su racha.

Porque santos y zorros llegan con una racha de cuatro partidos sin perder cada uno y, coincidentemente ambos empataron 2 y ganaron dos. La diferencia está en la tabla de posiciones donde el cuadro ayacuchano ocupa zona de descenso directa, mientras que los universitarios respiran con seis puntos de ventaja sobre ellos.

Pero no todo es alegría. San Martín no contará con una pieza fundamental en el equipo de Carlos Bustos como es José Luján, expulsado en el último minuto del partido contra Universitario de Deportes. Ayacucho FC no tendrá a Anthony Rossel, quien también vio la roja en el anterior encuentro.

San Martín vs. Ayacucho FC se verán las caras con un objetivo claro: ganar para aferrarse a la Primera División y no estar sufriendo hasta el final. Pero solo uno mantendrá esa racha positiva este miércoles en el Gallardo.

Probables alineaciones:



San Martín: Erick Delgado; Saúl Salas, Jorda Guivin, Jefferson Portales, Junior Huerto, Jesús Pretell, Koffi Dakoi, Gary Correa, Jairo Concha, Edú Oliva y Jesús Chávez



Ayacucho FC: Ítalo Espinoza, Aldair Perleche, Rolando Bogado, Sixto Ramírez, Brian Arana, Tarek Carranza, Cristian Mejía, Kevin Sandoval, Robert Ardiles, José Montiel y Mauricio Montes.