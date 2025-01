Alianza Lima entró en la recta final de sus contrataciones para la temporada 2025. A falta del anuncio oficial por la llegada de Pablo Lavandeira, quien se desligó de FBC Melgar y aterrizará en Matute como jugador libre, queda cupo para un extranjero más con características ofensivas. Y el elegido en tienda blanquiazul es el uruguayo Pablo Ceppelini. Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, lo confirmó: “Ojalá lo podemos traer (a Ceppelini). No hay prioridades, pero es un jugador interesante, acaba de salir campeón en Colombia, es una de las posibilidades”.

Por otro lado, se mantuvo firme con respecto al caso del argentino Brian Farioli, argumentando que Alianza Lima se blindó en caso el jugador no pase con éxito los exámenes médicos. “Lo de Farioli, tenía que pasar unos exámenes médicos y no lo superó, el área médica me comunicó que no estaba apto para comenzar a entrenar al día siguiente, en ese sentido AL no va a contratar ningun jugador que no esté en condiciones. Él tiene el derecho de poder reclamar, ya lo verá el área legal. Nosotros teníamos una cláusula que dependía del tema médico”.

Con respecto a la noticia del retiro de la selección peruana de Paolo Guerrero, Franco Navarro tuvo palabras de elogio hacia el ‘Depredador’. “Son decisiones personales. Paolo es ídolo de todos quienes lo hemos visto jugar, grandes y chicos. Tenemos la suerte de tenerlo en Alianza Lima y lo vamos a seguir disfrutando”, apuntó. De hecho, el ‘9′ seguramente será uno de los más aplaudidos este domingo 12, en la presentación del plantel aliancista 2025 ante Emelec de Ecuador.

El 'Depredador' tiene contrato por una temporada más con el cuadro blanquiazul. (Foto: Alianza Lima)

Santa Fe, el competidor de Alianza Lima

Tras no renovar su vínculo con Atlético Nacional, Pablo Ceppelini es agente libre y Alianza Lima no es el único pretendiente que ha tocado su puerta. A sus 33 años, su calidad está intacta y cualquier equipo quisiera tenerlo como una importante cuota de experiencia y jerarquía. Así pues, el último martes se reveló que desde Colombia lo quieren retener y eso dificultaría su arribo a La Victoria.

Todo esto se confirmó con las declaraciones de Carlos Villalba Perdomo, representante de Ceppelini, quien conversó con El VBar Caracol y confirmó el interés real de Independiente Santa Fe. Según detalló, esta no es la primera vez que el ‘Cardenal’ está en contacto con él para intentar fichar a su patrocinado, ya que en el 2020 también hubo una fuerte posibilidad, pero finalmente no se concretó la transferencia.

“Cuando él estuvo en Cruz Azul, luego de estar en Atlético Nacional, en el momento que no estuvo y no lo tuvieron en cuenta, que es algo que pasa normalmente en el fútbol mexicano, apareció Santa Fe y se notó interesado, es algo normal a qué equipo del fútbol colombiano no le interesaría tener en sus filas a Pablo Ceppelini, es un jugador que te da mucho aporte en ofensivo, pero la idea era otra y no se llegó a un acuerdo”, mencionó al respecto.

Pablo Ceppelini termina contrato con Atlético Nacional e interesa a Alianza Lima. (Foto: Agencias)

TE PUEDE INTERESAR