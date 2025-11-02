Santiago Acasiete golpeó a Cristhian Tizón. (Video: L1MAX)
El partido de dejó un momento insólito que, definitivamente, cambió el trámite del partido. Cuando el marcador arrojaba el 1-1 y corrían 86′, decidió hacer una variante, eligiendo a como quien tenía que salir. Esta situación no cayó nada bien para el delantero que tuvo un cruce de palabras con el DT mientras iba a la zona técnica. La reacción del fue inmediata y se dirigió a la banca de suplentes para reclamar con mucha molestia, tanto que se fueron hasta las manos. Compañeros y cuerpo técnico tuvieron que separarlos para que no pase a mayores. Lastimosamente, eso no fue todo para los de Chongoyape porque -un minuto después- Osnar Noronha puso el 2-1 para los locales y ello significó el gol de la victoria en el Inca Garcilaso de la Vega.

