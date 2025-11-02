Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Se fueron a las manos! Acasiete, DT de Juan Pablo II, protagonizó pelea con su jugador Tizón
El DT decidió cambiar al delantero y la reacción del futbolista no fue la esperada. De inmediato, se acercó hacia la banca de suplentes y la discusión se fue a las manos. Miembros del comando técnico tuvieron que separarlos.
Santiago Acasiete golpeó a Cristhian Tizón. (Video: L1MAX)
El partido de Juan Pablo II vs. Cienciano dejó un momento insólito que, definitivamente, cambió el trámite del partido. Cuando el marcador arrojaba el 1-1 y corrían 86′, Santiago Acasiete decidió hacer una variante, eligiendo a Cristhian Tizón como quien tenía que salir. Esta situación no cayó nada bien para el delantero que tuvo un cruce de palabras con el DT mientras iba a la zona técnica. La reacción del ‘Santi’ fue inmediata y se dirigió a la banca de suplentes para reclamar con mucha molestia, tanto que se fueron hasta las manos. Compañeros y cuerpo técnico tuvieron que separarlos para que no pase a mayores. Lastimosamente, eso no fue todo para los de Chongoyape porque -un minuto después- Osnar Noronha puso el 2-1 para los locales y ello significó el gol de la victoria en el Inca Garcilaso de la Vega.
Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.