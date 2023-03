Alianza Lima vivió una noche completa en el estadio Alejandro Villanueva: estrenaron sus luces, presentaron en sociedad a Christian Cueva y se quedaron con los tres puntos ante un combativo Cusco FC. No obstante, la tarea no fue sencilla y necesitaron de la jerarquía de dos de sus fichajes para sacar adelante el encuentro. Uno de ellos fue Santiago García, quien abrió el marcador a los 41 minutos del primer tiempo.

El zaguero argentino –que hoy tuvo un recorrido importante jugando como lateral izquierdo– apareció por sorpresa en el área y se deshizo de la marca de Jonathan Bilbao para poner el 1-0. Dicho tanto lo venía buscando desde hace mucho tiempo, pues el último que había anotado se dio el 13 de enero del 2019 en la victoria por 2-0 del Toluca –su exclub– sobre el Puebla.

“Hace muchos años que no marcaba, hoy se me dio para ayudar al equipo. Me saqué este peso, quería hacer goles para ayudar al equipo”, manifestó el exjugador de Unión La Calera al final del compromiso, en diálogo con Liga 1 MAX.

Para García fue importante haber anotado esta noche, no solo por lo que significó para la victoria de Alianza Lima, sino también por quienes lo estuvieron alentando desde las tribunas. “Es muy lindo, por toda esta gente. Está mi mujer Carla, mis niños, por eso es para mí muy especial esto”, agregó.

Finalmente, el defensor de 34 años valoró la importancia de haber retomado la continuidad que tanto estaban buscando. “Es eso, encontrar nuestro ritmo, nuestra continuidad. Sabíamos que estábamos jugando cada quince días y eso nos dificultaba un poquito, pero bueno, hoy se vio un buen juego y con continuidad la vamos a agarrar bien”, puntualizó.

Santiago García llegó a Alianza Lima proveniente de Unión La Calera. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de esta victoria por la octava jornada del Torneo Apertura 2023, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando el estadio IPD de Huancayo para enfrentar a Sport Huancayo por la novena fecha. El duelo está programado para el domingo 19 de marzo desde las 6:00 p.m. y tendrá la transmisión exclusiva de Liga 1 MAX.

Los dirigidos por Guillermo Salas ya demostraron en Cajamarca –al derrotar por 1-0 a UTC con gol de Pablo Sabbag– que pueden hacerse fuertes en ciudades de altura y quieren hacer lo mismo en la ‘Incontrastable’, que los recibirá a los 3259 metros sobre el nivel del mar. El ‘Rojo Matador’, entre tanto, buscarán hacerse fuertes ante su gente.





